Elecciones generales 2026: ONPE inició traslado del material electoral hacia las regiones del país

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocos días para que las elecciones generales 2026 se realicen en todo el país donde más de 30 millones de peruanos elegirán a sus autoridades para los próximos 5 años. Para ello, las entidades encargadas vienen afinando todos los detalles necesarios para que la fiesta de la democracia se realice sin ningún inconveniente.

ONPE envía material electoral hacia el interior del país

Por ejemplo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dio a conocer que desde las primeras horas de este sábado 28 de marzo, se inició el envió del material electoral necesario para los comicios hacia todas las regiones del país.

En primer lugar, los primeros despachos partieron desde el almacén de la ONPE, ubicado en Lurín, para ser llevados hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez y partir hacia los puntos más alejados del Perú.

Mientras que otro paquete de actas, documentos y otros, recorrerá diversas partes del país a bordo de 7 camiones. Las entregas tendrán como destino las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales ubicadas en las diferentes regiones.

"Realizamos el envío del material electoral para las elecciones generales del 12 de abril hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales en regiones. Las primeras unidades partieron desde las 9 a. m. del almacén de la ONPE, en Lurín, hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez", indicaron.

#ONPEinforma | Realizamos el envío del material electoral para las elecciones generales del 12 de abril hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (#ODPE) en regiones. #EG2026 #ONPEenRegiones pic.twitter.com/QcJlQk1Ccn — ONPE (@ONPE_oficial) March 28, 2026

Contarán con monitoreo satelital y vigilancia de la PNP

En otra parte de su comunicado, la entidad responsable de los comicios aseguró que cada uno de los viajes estará debidamente resguardado por agentes de la Policía Nacional del Perú quienes se encargarán de que el material llegue de manera correcta a cada uno de sus destinos.

Además, las unidades tendrán monitoreo satelital y así evitar que estos valiosos documentos sean interceptados durante sus respectivos trayectos.

"Asimismo, inició el despliegue terrestre al interior del país con la salida de siete camiones, con resguardo de la PNP y el monitoreo satelital durante el traslado. El material de votación incluye cédulas, actas electorales (instalación, votación y escrutinio), hojas de control de asistencia, reportes de puesta a cero, carteles de candidatos y de resultados, entre otros", añadieron.

En resumen, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el envío y entrega de todo el material electoral que se utilizará en las elecciones generales 2026 hacia el interior del país. Los camiones y vuelos estarán cuidados por la PNP, además de ser supervisados por control satelital.