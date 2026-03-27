Elecciones 2026: ¿Qué hacer si te roban o pierdes tu DNI el mismo día de votación?

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reiteró que el Documento Nacional de Identidad (DNI) es el único documento válido para ejercer el derecho al voto. Ante la posibilidad de robo o pérdida del DNI el mismo día de los comicios, la entidad explicó qué deben hacer los ciudadanos para no quedar desprotegidos frente a la multa por no sufragar.

Procedimiento en caso de robo

En declaraciones para el portal Andina, el subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Reniec, Jorge Puch Pardo Figueroa, precisó que si un ciudadano pierde o sufre el robo de su DNI el mismo día de las elecciones, deberá presentar la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional. Con ese documento, podrá solicitar posteriormente la dispensa o exoneración de la multa por no haber votado.

Votar con DNI vencido

De manera excepcional, el Reniec permitirá que los ciudadanos voten con el DNI vencido o próximo a caducar. Sin embargo, la entidad recomendó mantener el documento actualizado para otros trámites administrativos.

"Es única y exclusivamente para que puedan votar el 12 de abril, así que tranquilos porque con el DNI vencido podrán votar", señaló el funcionario.

La entidad informó además que existen 760,785 DNI en stock a nivel nacional, listos para ser recogidos por ciudadanos que ya realizaron el trámite, algunos incluso desde hace tres años. La mayor concentración se encuentra en Lima (299,907), seguida de Piura, Trujillo, Arequipa, Huancayo y Cusco.

Seguridad en los comicios

Por otro lado, este viernes el premier Luis Arroyo informó que se desplegarán más de 54 mil miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante las elecciones generales 2026 para el resguardo y protección durante la jornada, en el marco de la crisis de inseguridad ciudadana.

Según declaró Arroyo a los diferentes medios a través de conferencia de prensa, la medida se dispuso por orden directa del presidente José María Balcázar y que los efectivos deberán garantizar que más de 27 millones de peruanos ejerzan su derecho al voto el próximo 12 de abril.

El Reniec busca garantizar que ningún ciudadano quede sin documento el día de las elecciones. En caso de robo o pérdida del DNI, la denuncia policial y la solicitud de dispensa son los pasos clave para evitar sanciones. Además, se permitirá votar con DNI vencido, mientras que miles de documentos esperan ser recogidos en las oficinas registrales del país.