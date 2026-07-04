Gobierno de Cabo Verde elogia la "grandeza del alma" del equipo tras su partido ante Argentina

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Gobierno de Cabo Verde elogió este sábado la "grandeza del alma" y el "ejemplo de determinación" de la selección nacional de fútbol, pese a su derrota ante Argentina en el partido de 16vos de final del Mundial 2016.

Presidente de Cabo Verde elogia a su equipo de fútbol

Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en la prórroga en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Incluso, el futbolista Lionel Messi y el DT de su equipo, Lionel Scaloni, reconocieron que sufrieron "demasiado" para superar a su rival.

Aunque el sueño de avanzar quedó atrás, el combinado africano abandonó el importante evento deportivo internacional con la cabeza en alto y el reconocimiento del mundo por su sorprendente desempeño en cada uno de los partidos que le tocó afrontar. Incluso, pese a la derrota, el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, no dudó en dedicarle algunas emotivas palabras a su selección nacional de fútbol.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el jefe de Estado precisó que el equipo de Cabo Verde no se amilanó en cada encuentro deportivo y dio su mayor esfuerzo para dejar en alto su país, permitiendo que miles de personas sepan más de ellos, su geografía y maravillas que poseen en su región.

"¡Orgullo por la grandeza del alma, el talento y la valentía de nuestros Tiburones Azules! Nos han mostrado el camino hacia el futuro. ¡Cabo Verde en la boca del mundo! ¡Orgullo tan grande como el alma, el talento y el coraje de nuestros Tiburones Azules!", precisó en un inicio.

Cabo Verde destacó en el Mundial 2026

Asimismo, el presidente de Cabo Verde sostuvo que el combinado nacional "mostró el camino hacia el futuro" y que logró poner el nombre del país en la "boca del mundo".

Por su parte, el primer ministro del país, Francisco Carvalho, publicó un mensaje en la misma plataforma describiendo a los jugadores como "gigantes" y como un "ejemplo de determinación" a nivel global.

Vozinha recordó a su abuela fallecida

Al finalizar el partido ante Argentina el viernes 3 de julio, el arquero y capitán de Cabo Verde, Vozinha, una de las grandes figuras del certamen, dejó un mensaje que rápidamente conmovió a los aficionados al destacar el legado que deja su selección.

"Muchos pensaban que Argentina ganaría fácilmente, pero estoy orgulloso de los muchachos y de mí mismo por haber puesto a nuestro país en el mapa mundial con esta actuación. Estoy muy orgulloso. Hoy, todo el mundo ya sabe dónde está Cabo Verde", indicó el guardamenta.

Además, el arquero de 40 años aseguró que vivió un sueño durante estos días en el Mundial 2026 y se acordó de su abuela. "Es mi sueño, el de la selección y el de mi país. Tenemos que tener la cabeza alta y estar orgullosos (...). Espero que mi abuela, allá donde esté, esté orgullosa. Tenemos que estar con el corazón lleno", agregó.

Cabo Verde, que disputó el primer Mundial de su historia, alcanzó la fase de dieciseisavos de final tras sorprender en la fase de grupos, clasificándose como invicta después de empatar ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0). Pese a que perdió ante Argentina, el presidente José Maria Neves no dudó en felicitarlos y elogiar la "grandeza del alma" del equipo.