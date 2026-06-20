Elecciones municipales y regionales de 2026: Así será la cédula de votación que se utilizarán el próximo 4 de octubre

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los modelos de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre. La medida fue oficializada mediante una resolución jefatural publicada en el diario oficial El Peruano.

Los nuevos diseños corresponden a las cédulas para la elección de autoridades regionales, provinciales y distritales, documentos que serán empleados por millones de ciudadanos durante la jornada electoral en todo el territorio nacional.

Nuevas medidas de seguridad en las cédulas

Uno de los principales cambios incorporados por el organismo electoral es la inclusión de un código de barras en cada cédula. Este mecanismo permitirá identificar la circunscripción electoral correspondiente y reforzar los controles durante el proceso de votación y escrutinio. La ONPE señaló que esta medida busca otorgar mayores niveles de seguridad y eficiencia al sistema electoral.

Las elecciones regionales y municipales de 2026 permitirán elegir a gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores para el período 2027-2030. Los comicios se desarrollarán simultáneamente en todo el país.

En los comicios programados para el 4 de octubre habrá cédulas distintas, dependiendo de las autoridades que se deban elegir. La ONPE precisó que diseñar los materiales electorales (cédula de sufragio, actas electorales, formatos y otros) es una de sus funciones, junto con la determinación de las características de las cédulas, su impresión y distribución.

#ONPEinforma | Presentamos desde nuestra sede central los diseños de las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aprobados mediante la Resolución Jefatural n.° 000096-2026-JN/ONPE.#ERM2026

https://t.co/BLpBRNFZmX — ONPE (@ONPE_oficial) June 20, 2026

La cédula para elegir autoridades regionales, provinciales y distritales

Los electores de todos los distritos del Perú (excepto los de Lima Metropolitana) recibirán una cédula para elegir autoridades regionales, municipales provinciales y municipales distritales. De ancho, la cédula tendría 38 cm y de largo 21 cm, como mínimo, pues esta medida se incrementará proporcionalmente de acuerdo al número de organizaciones políticas que se presenten, hasta un máximo de 52 cm.

Para efectos de la publicación del diseño de la cédula, en el cuerpo de esta se consideran ocho filas correspondientes a ocho organizaciones políticas participantes. La cédula está dividida en cuatro secciones: Gobernador y Vicegobernador Regional, Consejero Regional, Municipal Provincial y Municipal Distrital.



Todas las secciones tienen un borde de color negro y las siglas "JNE ONPE RENIEC" caladas con letras de color blanco en forma diagonal ascendente. Lo que varía es el color de la trama de fondo: en la parte de gobernador y vicegobernador regional, el fondo es amarillo; consejero regional, verde claro; autoridades municipales provinciales, rosado; autoridades municipales distritales, celeste.

La resolución también aprobó otros tres diseños de cédula de las ERM: la que se usará en todas las capitales de provincias, excepto Lima Cercado; la que corresponderá a los distritos de Lima Metropolitana (provincia de Lima), menos Lima Cercado; y la de Lima Cercado.

Asimismo, fue aprobado el diseño de la cédula de sufragio que se utilizaría en las regiones donde se realice una Segunda Elección Regional.

Con la aprobación de los diseños oficiales, la ONPE continúa avanzando en la organización de los comicios regionales y municipales de 2026. Las nuevas cédulas buscan garantizar un proceso más seguro y ordenado, en un escenario electoral que movilizará a millones de ciudadanos en todo el país.