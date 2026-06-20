Elecciones Municipales 2026: Más de 20 candidatos buscan dirigir la alcaldía de Lima Metropolitana

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La contienda por la Alcaldía de Lima empieza a tomar forma a pocos meses de las elecciones municipales de 2026. Diversas organizaciones políticas ya han presentado a sus candidatos o adelantado los nombres de quienes buscarán convertirse en la próxima autoridad de la capital.

Entre los nombres figuran exautoridades, actuales alcaldes distritales y excongresistas que buscan liderar la capital en un contexto marcado por la inseguridad, el transporte y la gestión urbana.

¿Quiénes son los candidatos que buscan la alcaldía?

Entre los aspirantes figura Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, quien confirmó su intención de postular bajo la bancada de Somos Perú. También aparece Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, quien representaría a Avanza País. Ambos cuentan con experiencia en la gestión pública y buscan trasladar sus propuestas distritales a toda la ciudad.

La presencia de figuras con amplia trayectoria política marca el inicio de esta campaña municipal. Ricardo Belmont, quien ya ocupó la alcaldía de Lima en la década de 1990, encabezará la candidatura del partido Cívico Obras e intentará regresar al municipio capitalino luego de varios años alejado de la gestión local.

El médico Luis Rubio representa a Renovación Popular en la carrera por el sillón municipal. En la lista figura como candidato a primer regidor Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima Metropolitana y excandidato presidencial.

Asimismo, Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros y exgobernador regional de Lambayeque, es el candidato de la Coalición Transformadora Tierra Verde y Daniel Urresti, exministro del Interior, fue designado por Podemos Perú, ambos representan perfiles vinculados a la política nacional que ahora buscan trasladar su experiencia al ámbito municipal.

En tanto, Susel Paredes, actual congresista de la República. La parlamentaria fue elegida en elecciones internas para liderar la fórmula de Ahora Nación a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, señaló que luego de concluir el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de listas y fórmulas de candidatos para las #ERM2026, corresponde ahora a los 91 JEE iniciar la etapa de la calificación de estas solicitudes. pic.twitter.com/iEWldquKqG — JNE Perú (@JNE_Peru) June 20, 2026

Otros candidatos y más partidos que postulan a la alcaldía de Lima

La plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registra una amplia lista de organizaciones políticas que buscan llegar al sillón municipal de Lima. Entre ellas figura el abogado Edgardo de Pomar, quien representa al Partido Popular Cristiano (PPC). Por el Frente de la Esperanza 2021 participa la ingeniera Elizabeth León, excandidata al Senado y a la primera vicepresidencia del país.

Asimismo, el actual alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, busca extender su experiencia municipal a la capital postulando por Juntos por el Perú.La contienda también incluye a Samir Quispe, de Batalla Perú; Sandro Caller, del Partido Patriótico del Perú; Santiago Abarca, de Visión Perú; y Luis Huette, representante de Pueblo Consciente, quienes encabezan diversas propuestas para la ciudad.

Completan la relación de postulantes Jessica Linares, de Integridad Democrática; Victoria de la Cruz, del Partido Morado; Samuel Daza, de Fuerza Popular; Rubén Ramírez, de Perú Libre; Rubén Bonilla, de Fuerza Ciudadana; y Segundo Valdez, del Frepap.

La amplia cantidad de candidatos evidencia un escenario altamente fragmentado en el que las agrupaciones políticas buscan posicionar sus propuestas en temas como seguridad ciudadana, transporte, limpieza pública y desarrollo urbano. Esta diversidad de postulaciones anticipa una campaña competitiva y con múltiples opciones para el electorado limeño.