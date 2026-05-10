Alerta roja: INDECI advierte fuertes lluvias en 30 provincias de cinco regiones en medio del Día de la Madre

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta extrema intensidad en la selva peruana para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso hoy, domingo 10 mayo, Día de la Madre.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan las fuertes precipitaciones ( de nivel alerta roja ) en algunas provincias de las regiones de Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, hasta la 11:59 p. m. del lunes 11 de mayo.

Según el Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas, el evento climatológico estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Huánuco: Huánuco, Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali. Pasco: Oxapampa. San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purus.

El @Senamhiperu anunció posibles #LluviasIntensas (nivel rojo) en varias provincias de los departamentos de Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali hasta el 11/5. pic.twitter.com/VwmKBAkuyW — COEN - INDECI (@COENPeru) May 10, 2026

Vale mencionar que, este acontecimiento se debe al ingreso del primer friaje del año 2026, el cual estará desde la noche del viernes 8 hasta el martes 12 de mayo, iniciando su desplazamiento por la selva sur, principalmente en las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco, para luego avanzar hacia la selva central y norte.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.