ERM 2026: conozca los pasos para cobrar la compensación de S/165 por ser miembro de mesa

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los ciudadanos que ejercen el rol de miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 tienen la posibilidad de recibir una compensación económica de S/ 165 otorgada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este incentivo financiero busca reconocer el compromiso cívico de quienes asumen la responsabilidad de velar por la transparencia del proceso electoral en todo el territorio nacional.

Modalidades de pago y procedimiento de registro digital

La ONPE habilitó una plataforma web oficial para que las personas que cumplieron funciones en las mesas de sufragio puedan registrar sus datos de manera rápida. Los usuarios deben ingresar al portal institucional habilitado por el organismo electoral, donde tendrán la opción de realizar el trámite tanto en idioma español como en quechua.

Al momento de completar la verificación de identidad, los beneficiarios tienen a su disposición diversas alternativas para solicitar el desembolso. Entre las opciones disponibles se encuentra el abono directo en cuentas de ahorro de entidades bancarias privadas como BCP, BBVA y Scotiabank, la transferencia a través de la billetera digital Yape, o el retiro de manera presencial en las agencias del Banco de la Nación.

El beneficio económico está dirigido a todos los ciudadanos que se desempeñen efectivamente como presidente, secretario o tercer miembro de mesa durante la instalación, el sufragio y el conteo de votos. La suma dispuesta por las autoridades electorales equivale al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para este año comicial.

Casos de cobro presencial, sanciones y beneficios laborales

Para aquellos miembros de mesa sorteados que no hayan realizado el registro en la plataforma digital, así como para los electores de la fila que asumieron el cargo voluntariamente, el subsidio también está garantizado. No obstante, estos ciudadanos no podrán elegir la modalidad de depósito bancario o digital, por lo que deberán acudir obligatoriamente a las ventanillas del Banco de la Nación con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por otro lado, es importante recordar que la función de miembro de mesa, sea titular o suplente, es de carácter irrenunciable según lo estipulado por la Ley Orgánica de Elecciones. Salvo excepciones debidamente justificadas, las personas sorteadas que no asistan a instalar la mesa de sufragio recibirán una sanción económica de S/ 275, importe que representa el 5% de una UIT.

Asimismo, la normativa contempla incentivos adicionales a favor de la ciudadanía comprometida con la jornada electoral. Aquellos que cumplieron sus labores de mesa y participaron activamente de las jornadas de capacitación previa tienen derecho a solicitar una jornada de descanso laboral remunerado no compensable, la cual aplica tanto para colaboradores del sector público como del privado.

En ese sentido, la compensación económica representa un importante esfuerzo institucional de la ONPE para incentivar la participación cívica activa y asegurar el correcto funcionamiento de las mesas de sufragio a nivel nacional.