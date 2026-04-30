Dos sismos remecen el Perú HOY, 30 de abril: Conoce AQUÍ los epicentros y la magnitudes

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este jueves 30 de abril: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de 4.4 en Puno

El primer sacudón fue a las 4:27 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 4.4 y el epicentro fue 21 km al E de Sina, San Antonio de Putina. Con 15 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos, pero por suerte no hubo ni un daño que lamentar.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0240

Fecha y Hora Local: 30/04/2026 07:36:42

Magnitud: 4.4

Profundidad: 15km

Latitud: -14.46

Longitud: -69.09

Intensidad: III Sina

Referencia: 21 km al E de Sina, San Antonio de Putina - Punohttps://t.co/0MJ4rgnfIJ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 30, 2026

Sismo de 3.5 en Cajamarca

Minutos después, la calma volvió a romperse. A las 08:28 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 3.5 y tuvo su epicentro a 24 km al NO de Jaén, la profundidad fue de 17 km, y fue percibido levemente por la población.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0241

Fecha y Hora Local: 30/04/2026 08:28:29

Magnitud: 3.5

Profundidad: 17km

Latitud: -5.52

Longitud: -78.92

Intensidad: II-III Jaén

Referencia: 24 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/AXNe4WQf9J — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 30, 2026

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