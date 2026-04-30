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Detalles de los movimientos telúricos

Dos sismos remecen el Perú HOY, 30 de abril: Conoce AQUÍ los epicentros y la magnitudes

Dos sismos sacudieron Perú en la mañana de este jueves 30 de abril. El IGP brindó un reporte detallado de cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de ambos temblores.

Temblor hoy en Perú
Temblor hoy en Perú (Composición Exitosa)

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/04/2026

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Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este jueves 30 de abril: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de 4.4 en Puno

El primer sacudón fue a las 4:27 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 4.4 y el epicentro fue 21 km al E de Sina, San Antonio de Putina. Con 15 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos, pero por suerte no hubo ni un daño que lamentar.

Sismo de 3.5 en Cajamarca

Minutos después, la calma volvió a romperse. A las 08:28 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 3.5 y tuvo su epicentro a 24 km al NO de Jaén, la profundidad fue de 17 km, y fue percibido levemente por la población.

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