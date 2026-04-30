Presidente José Balcázar: "Somos defensores del Estado judío y de las víctimas que generó el Holocausto"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que su gobierno es totalmente defensor del Estado judío y de las víctimas que dejó el Holocausto. Asimismo, aseguró que la situación ya ha sido aclarada y buscó despejar cualquier cuestionamiento sobre su postura frente a este tema.

Balcázar aclara su postura sobre el pueblo judío

En conversación para 'Hablemos Claro', el mandatario se pronunció sobre sus polémicos dichos durante un evento celebrado en la Cámara de Comercio de Lima, en donde afirmó que Alemania fue "empujada a una guerra también por la culpa, en parte, de los judíos".

Según indicó, sus discurso pretendía reflejar la opinión del filósofo español Antonio Escohotado sobre la evolución del comercio en el mundo como plasma en su libro "Los enemigos del comercio". Sin embargo, señaló que no pudo culminar su idea, por lo que sus palabras fueron malentendidas.

"Ya se aclaró perfectamente que nosotros defensores totalmente del Estado judío y de las víctimas que el Holocausto generaron, en donde el Perú tuvo una participación para incluso apoyar la creación del territorio israelí. Esa situación ha sido perfectamente aclarada", dijo.

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