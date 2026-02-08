Nuevo parque industrial de Lambayeque sería el escenario elegido para visita del papa, según gobernador de Chiclayo.

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Empiezan los preparativos para tan esperado encuentro. Tras conocerse que el papa León XIV aceptó la invitación del Gobierno del Perú para que vuelva a nuestras tierras, desde la ciudad de Chiclayo ya están estimando el lugar donde el sumo pontífice podría ofrecer la sagrada misa, especialmente por el vínculo afectivo que existe en líder de la Iglesia Católica y esta parte del país.

Como se recuerda, Robert Prevost fue obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Su legado en el norte del Perú es recordado con mucho respeto por los fieles católicos y ciudadanía por su desprendimiento en la época de la pandemia, donde visitó de "héroe" al gestionar dos plantas de oxígeno medicinal, así como un sinfín de ayuda humanitaria para la población más vulnerable.

Nuevo Parque Industrial sería el punto de encuentro a fin de año

Quien se encargó de brindar detalles sobre el eventual punto de congregación para finales del 2026 fue el propio gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, destacando que el "lugar elegido" para tan magno acontecimiento sería el nuevo Parque Industrial, con capacidad de recibir cerca de medio millón de ciudadanos.

"Yo creo que tranquilamente podemos hablar de 400 000 personas que van a visitar Chiclayo y el tema es que, un recinto de esta naturaleza solamente puede albergar lo que va a ser dentro de poco el nuevo Parque Industrial de Lambayeque, que es en la Pampa Reque; es decir, a orillas de lo que significará el Terminal Portuario de Eten", sostuvo.

🔴🔵#ExitosaPerú | En entrevista para Exitosa, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, señaló que unas 400 mil personas visitarían la ciudad cuando el papa León XIV arribe entre noviembre o diciembre. Ante tal multitud, indicó que el escenario sería el futuro... pic.twitter.com/DR4ZqgG36t — Exitosa Noticias (@exitosape) February 8, 2026

En ese sentido, comentó que la transitabilidad no sería inconveniente alguno para el público en general, puesto que, existe una carretera exclusiva para llegar al lugar, el cual puede albergar a un millón de personas.

Con respecto a la seguridad, recordó que en su momento le detalló a la expresidenta Dina Boluarte y sus ministros de Estado, las óptimas condiciones que tiene este espacio ante eventuales emergencias, a tal punto que un helicóptero podría descender sin inconveniente alguno.

Estaría casi una semana en el Perú

En entrevista para Exitosa este jueves 5 de febrero, el periodista especialista en temas de la Iglesia Católica, Kurth Mendoza, sostuvo que, muy probablemente, el papa León XIV permanezca en nuestro país por un periodo de seis días. En dicho tiempo, el pontífice podría llegar hasta a cinco regiones.

En esa línea, señaló que en los próximos meses se confirmará la fecha oficial de su llegada junto a todo el itinerario y logística que lo rodea, la cual -desde su óptica- es "muy complejo".

"El papa no vendría por dos días, viajar de Roma hasta Lima toma más o menos 18 horas de ida y de vuelta, como que no compensa venir solo dos días porque los viajes apostólicos tienen una duración de tres días según los últimos años. Entonces, lo que ha dicho el presidente de la Conferencia es que vendría entre cinco y seis días", señaló.

Además, anticipó que no solo podría arribar a Lima, Callao y Chiclayo, también podría hacer lo propio en Trujillo. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que visite a una región de la sierra y de la selva. "Cusco, Ayacucho, el propio Iquitos. Entre Cusco y Ayacucho se puede estar debatiendo ese destino", explicó.

Desde ahora ya se se sienten los preparativos para el retorno del papa León XIV al Perú. Las autoridades de turno ya trabajan para estar a la altura mientras se espera la fecha oficial del retorno más esperado por millones de peruanos.