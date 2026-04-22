Embajador de los Estados Unidos niega que compra de aviones F-16 afecte la soberanía del Perú: "Es una alianza"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva para Exitosa, el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, descartó que la compra de aviones F-16 genere dependencia política. El diplomático aseguró que el Perú mantendrá autonomía absoluta sobre su flota, fortaleciendo así la seguridad nacional mediante una alianza estratégica bilateral.

En esa línea, el embajador Bernie Navarro afirmó que existe una campaña de desinformación que intenta frenar la modernización de las Fuerzas Armadas. Mediante la entrevista exclusiva, el representante de Donald Trump explicó que este proceso incluye capacitación en ingeniería y mantenimiento para que los aviadores los operen sin intervenciones externas ni permisos de Washington.

Autonomía y control de la flota aérea

La llegada de los cazas supersónicos permitirá al país renovar la capacidad defensiva tras años de postergaciones técnicas. El embajador Navarro subrayó que la soberanía no está en juego, ya que este contrato estipula la transferencia de conocimientos esenciales para el personal de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

"Los peruanos también tendrán control pleno de su flota, así que eso es parte de la desinformación que se ha creado con el proceso. (...) Eso es parte de la desinformación que se ha creado con este proceso, los peruanos serán capacitados en mantenimiento e ingeniería", declaró el representante de Washington.

Pese a los cuestionamientos por el costo de inversión, Bernie Navarro insistió en que el proyecto es un paquete integral. A su vez resaltó que la tecnología de los aviones F-16 posicionaría al Perú como un actor relevante en la vigilancia del espacio aéreo y la lucha transnacional.

Cooperación estratégica en el hemisferio

Navarro descartó que exista alguna dependencia del Perú hacia los Estados Unidos tras la compra de los aviones F-16, donde el embajador prefirió definir la relación actual como una sociedad basada en intereses comunes en defensa regional. Según el diplomático, una nación con equipamiento moderno es vital para la estabilidad del hemisferio, beneficiando directamente la protección de las fronteras y recursos estratégicos.

"Yo no usaría esa palabra en este momento, yo creo que se sabe bien claro que los Estados Unidos está comprometido. (...) Tampoco usaría esa palabra (dependencia) sino una alianza para el futuro, para asegurarnos que estemos los dos países más fuertes", indicó el embajador.

Actualmente, el gobierno peruano evalúa los plazos de financiamiento mientras la gestión de José María Balcázar analiza el impacto fiscal. Sin embargo, la intención de compra de los aviones F-16 se mantiene firme como pilar para garantizar de manera permanente la seguridad nacional.