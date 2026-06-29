Emergencia en Cercado de Lima: Incendio de gran magnitud consume inmueble en la avenida Óscar R. Benavides

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva emergencia se ha registrado en el Cercado de Lima, donde se ha reportado un incendio de gran magnitud viene consumiendo un inmueble localizado en la avenida Óscar R. Benavides.

Voraz siniestro consume inmueble en Cercado de Lima

De acuerdo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú (CGBVP) este incendio de grandes proporciones se inició desde las 6:28 a.m. en la cuadra de la avenida Óscar R. Benavides, conocida también como av. Colonial.

Un equipo de Exitosa que acudió hasta la zona de los hechos constató que el inmueble afectado sería un almacén de baterías. Lo que ha generado gran preocupación entre los residentes que habitan en zonas aledañas es que cerca hay dos grifos de GLP y GNV.

Con la finalida de mitigar las lenguas de fuego al menos 30 unidades de bomberos han acudido hasta este punto de la ciudad. Según las imágenes una fuerte humareda negra deriva del almacén afectado.

El Ministerio de Salud se pronuncia tras reporte de incendio

Tras el reporte del dantesco incendio en Cercado de Lima, el Ministerio de Salud recurrió a sus canales oficiales para indicar que a través del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ha movilizado dos ambulancias para brindar atención oportuna a aquellas personas que pudieran resultar perjudicadas.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio registrado en el Cercado de Lima, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, activó su respuesta de emergencia y movilizó de inmediato dos ambulancias para brindar atención oportuna a las personas que pudieran resultar afectadas.... pic.twitter.com/tFM9fPzoB7 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 29, 2026

"Las brigadas de emergencia y desastres de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centrose encuentran desplegadas en la zona, brindando soporte y apoyo sanitario ante cualquier necesidad", acotó en el texto.

Además, puntualizaron que los establecimientos de salud de la jurisdicción capitalina "se mantienen en alerta para la atención y recepción de posibles heridos" que podrían registrar tras esta emergencia.

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