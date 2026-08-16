Luto en el Periodismo: Fallece Humberto "Betico" Fajardo, comunicador referente en Ica

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La prensa peruana perdió a uno de sus referentes más sólidos. Humberto Ambrosio Fajardo Osco, conocido como "Betico", falleció a los 81 años dejando tras de sí más de seis décadas de ejercicio periodístico y una trayectoria que lo convirtió en maestro de generaciones.

Su vida estuvo dedicada a informar con rigor y también a enseñar con pasión a las nuevas generaciones, consolidándose como voz ética en la prensa regional de Ica.

Una vida dedicada al periodismo

Nacido el 21 de octubre de 1944, Fajardo inició su carrera en medios locales antes de consolidarse en espacios nacionales. Durante casi 30 años trabajó en el diario La República, donde se destacó como redactor y columnista.

También colaboró en el diario La Opinión de Ica y en diversas publicaciones regionales, manteniendo siempre un estilo directo y comprometido con la verdad.

Su labor no se limitó a las redacciones. Como docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, impartió cursos de redacción periodística y comunicación, formando a decenas de generaciones de estudiantes que hoy ejercen en distintos medios del país.

Reconocimientos y legado

En octubre de 2025, al cumplir 81 años y celebrar sus Bodas de Diamante por seis décadas de periodismo, recibió múltiples distinciones. La Federación de Periodistas del Perú le otorgó la Medalla en grado de Amauta, mientras que el Gobierno Regional de Ica le entregó la Medalla a la Excelencia José de la Torre Ugarte.

La Municipalidad Provincial lo declaró Hijo Predilecto de Ica y le otorgó la Medalla de la Ciudad. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga también lo reconoció con diploma y medalla de honor, y el Colegio de Periodistas del Perú en Ica destacó su trayectoria como ejemplo de ética profesional.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Luto en la prensa iqueña. Falleció a los 81 años Humberto Fajardo, reconocido referente del periodismo en Ica. Su trayectoria y aporte a la comunicación regional dejan una huella en varias generaciones de periodistas.



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Filosofía y ética profesional

Fajardo defendía la verdad como principio rector del periodismo. Durante su condecoración en el 2025 reafirmó la filosofía que guió su vida y que hoy se recuerda como parte de su legado

"Entre los deberes que siempre cumplí fue decir solo la verdad, porque la mentira no es noticia. He sido objetivo como un espejo plano, sin manipulación ni especulación, porque en el periodismo es mejor callar que deformar".

El fallecimiento de Humberto "Betico" Fajardo marca el cierre de una etapa dorada para el periodismo regional en Ica. Su aporte académico y profesional deja huella en quienes lo conocieron y aprendieron de él.

Más allá de los reconocimientos, su mayor legado es la defensa de la ética y la verdad en tiempos donde la información enfrenta constantes desafíos. La prensa peruana lo despide con respeto y gratitud, recordando a un maestro que hizo de la integridad su bandera.