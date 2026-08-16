X-Men: Marvel confirma nuevo elenco con Sadie Sink y Adam Driver, conoce a los personajes y fecha de estreno

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Marvel Studios confirmó el reparto de la nueva película de X-Men durante la D23 2026, con Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott, Inde Navarrette, Maya Boyd y Adam Driver entre los nombres. El proyecto llevará a los mutantes al cine como parte del Universo Cinematográfico Marvel.

El nuevo equipo de X-Men

La presentación en D23 permitió conocer quiénes estarán detrás de personajes centrales. Sadie Sink interpretará a Jean Grey, mientras Kit Connor será Cíclope. El anuncio también ubicó a Christopher Abbott como Profesor X, una de las figuras clave de la historia mutante dentro de Marvel.

Según Variety, el reparto anunciado incluye además a Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm y Samara Weaving como Emma Frost. La publicación especializada también confirmó que Adam Driver interpretará a Mr. Sinister, conocido en los cómics como Nathaniel Essex, uno de los villanos.

#D23 THE ENTIRE X MEN CAST ANNOUNCED pic.twitter.com/gPkHqndEvi — Space Cowboy (@kristbozaia) August 15, 2026

El anuncio establece una nueva formación para los X-Men dentro del MCU. La película reunirá por primera vez a estos intérpretes en una historia que marcará el regreso de los mutantes después de las anteriores producciones realizadas bajo el sello de Fox en el cine.

La nueva producción también mantiene una conexión con acontecimientos recientes de Marvel. Sadie Sink ya fue vinculada con Jean Grey, personaje que interpreta en Spider-Man: Brand New Day. Su incorporación al nuevo equipo confirma la presencia de los mutantes en la expansión actual del MCU.

Una nueva etapa y fecha de estreno

El nuevo proyecto representa el regreso de los X-Men como una franquicia integrada oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel. Las películas anteriores fueron desarrolladas por Fox, mientras esta producción será la primera presentación de un nuevo grupo de mutantes dentro del MCU en el cine.

La última película centrada en el equipo fue Dark Phoenix, estrenada en 2019, con Sophie Turner como Jean Grey. Después, algunos personajes y actores relacionados con la franquicia volvieron a aparecer en producciones de Marvel, especialmente en Deadpool & Wolverine y otros proyectos recientes de Marvel.

The X-Men cast has been revealed during the #D23 Entertainment Showcase: pic.twitter.com/xxpLNZt6hb — IGN (@IGN) August 15, 2026

El anuncio de D23 no presentó únicamente nombres, sino también los personajes que cada intérprete asumirá. Jean Grey, Cíclope, Profesor X, Rogue, Storm y Emma Frost formarán parte de esta nueva etapa, mientras Mr. Sinister llegará como personaje antagonista dentro de la nueva producción cinematográfica.

Marvel tiene previsto lanzar la nueva película de X-Men el 5 de mayo del 2028, de acuerdo con la información difundida por Variety. La fecha sitúa el proyecto dentro del calendario de próximos estrenos del estudio y confirma que faltan varios meses para su llegada.