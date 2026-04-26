Emergencia en Puente Piedra: Voraz incendio se registró en la Escuela Superior Técnico de la PNP

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 26 de abril, un incendio de grandes proporciones afectó las instalaciones de la Escuela Superior Técnico de la PNP, en el distrito de Puente Piedra, movilizando seis unidades de bomberos voluntarios con 25 agentes para confinar el fuego.

Incendio en dormitorios de Escuela de Suboficiales PNP

El siniestro se produjo cerca de las 11:20 a.m. en la institución ubicada en el km 6 de la Panamericana Norte, generando una gran columna de humo que puso en alerta por varios minutos a suboficiales y transeúntes desde avenidas cercanas.

Para atender la emergencia, un total de seis unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar de los hechos: una autobomba, una ambulancia, dos cisternas y dos autobombas de rescate, de acuerdo a un reporte de Canal N.

Según informó el brigadier Jaime Carrasco, jefe departamental de Bomberos de Lima Norte, el origen del siniestro se situó en el interior de los dormitorios de los cadetes (sector 6), resultó complicado extinguir las llamas con total facilidad por la presencia de los colchones.

De acuerdo a reportes iniciales de Andina, en el lugar de los hechos se encontraban más de 200 personas. Según testigos, algunas evacuaron el recinto inmediatamente, pero otras demoraron en salir al intentar rescatar pertenencias y materiales institucionales.

Además, se confirmó que no se han registrado heridos qué lamentar, únicamente daños materiales.

Mininter y PNP informan que siniestro fue controlado

Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que el siniestro, clasificado como código 1, ya fue controlado "sin generar mayores riesgos", gracias a las labores conjuntas de los Bomberos con la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Actualmente, se vienen realizando labores de remoción de escombros para garantizar la seguridad en la zona", señaló la entidad.

Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado oficial anunciando que el incidente "fue rápidamente controlado". Además, señaló que esto no afectó la continuidad de las actividades académicas ni operativas de la escuela.

Actualmente, las autoridades se encuentran reforzando medidas de seguridad en la Escuela PNP y evalúan los daños generados.

Tras el confinamiento total del incendio, sus causas se encuentran en investigación. Sin embargo, se reporta que, presuntamente, una falla eléctrica o una mala maniobra de materiales inflamables habrían producido el fuego.

Un incendio de grandes proporciones se registró este domingo en la Escuela de Suboficiales de la PNP, en Puente Piedra.