RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Ciudad en llamas

Voraz incendio se registró en Huaral: Fuego arrasó con cerca de 20 casas en el centro de Chancay

Un incendio de grandes proporciones consumió viviendas en la asociación Asovisem, cerca de la plaza de armas de Chancay, dejando a familias damnificadas sin que se reporten víctimas fatales.

Siniestro dejó a decenas de familias damnificadas.
Siniestro dejó a decenas de familias damnificadas. (Composición Exitosa)

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/04/2026

Síguenos en Google News Google News

Un fuerte incendio registrado esta madrugada redujo a cenizas cerca de veinte viviendas en el asentamiento humando Asovisem (Asociación de Vivienda El Señor de Los Milagros), en Chancay. El fuego se propagó rápidamente debido al material precario de los inmuebles, dejando a decenas de familias en la calle.

Origen y magnitud del siniestro

El siniestro comenzó aproximadamente a las 6:00 a.m. debido a la de un cable eléctrico en mal estado, según informaron los residentes de la zona. Las llamas fueron avanzando sin control debido a la presencia de madera y esteras, materiales que facilitaron la destrucción total.

De acuerdo con lo reportado por Exitosa, la desesperación se apoderó de los vecinos quienes intentaron rescatar algunas pertenencias entre el humo denso. La falta de acceso directo y agua en los primeros minutos dificultó las tareas de control antes de la llegada de bomberos.

No se llegaron a registrar pérdidas humanas ni heridos de gravedad durante la emergencia, sin embargo, estos daños materiales son totales para los vecinos afectados. Los equipos de bomberos trabajaron de manera intensa para reducir el fuego y evitar que las llamas se extiendan hacia otras viviendas aledañas del sector.

Los afectados perdieron electrodomésticos, ropa y documentos importantes, donde se quedaron solo con lo que llevaban puesto al momento de evacuar. El panorama se volvió desolador, con los restos de los objetos personales humeantes y familias enteras solicitando el apoyo urgente.

Gran incendio en Cercado de Lima: Bomberos trabajan por más de tres horas para controlar el fuego
Lee también

Gran incendio en Cercado de Lima: Bomberos trabajan por más de tres horas para controlar el fuego

Asistencia a las familias damnificadas

El burgomaestre de Chancay, Juan Álvarez Andrade, llegó al lugar de los hechos para coordinar la reubicación temporal y la entrega de ayuda humanitaria necesaria. Las autoridades iniciaron con el empadronamiento de los afectados para centralizar donaciones de agua, alimentos y kits de higiene básica.

Incendio en Cercado: Sedapal reafirma su apoyo garantizando abastecimiento de cisternas y aumento de presión en la red
Lee también

Incendio en Cercado: Sedapal reafirma su apoyo garantizando abastecimiento de cisternas y aumento de presión en la red

Temas relacionados Asovisem Bomberos Chancay damnificados incendio Incendio código 2

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA