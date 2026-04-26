Voraz incendio se registró en Huaral: Fuego arrasó con cerca de 20 casas en el centro de Chancay

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte incendio registrado esta madrugada redujo a cenizas cerca de veinte viviendas en el asentamiento humando Asovisem (Asociación de Vivienda El Señor de Los Milagros), en Chancay. El fuego se propagó rápidamente debido al material precario de los inmuebles, dejando a decenas de familias en la calle.

Origen y magnitud del siniestro

El siniestro comenzó aproximadamente a las 6:00 a.m. debido a la de un cable eléctrico en mal estado, según informaron los residentes de la zona. Las llamas fueron avanzando sin control debido a la presencia de madera y esteras, materiales que facilitaron la destrucción total.

De acuerdo con lo reportado por Exitosa, la desesperación se apoderó de los vecinos quienes intentaron rescatar algunas pertenencias entre el humo denso. La falta de acceso directo y agua en los primeros minutos dificultó las tareas de control antes de la llegada de bomberos.

No se llegaron a registrar pérdidas humanas ni heridos de gravedad durante la emergencia, sin embargo, estos daños materiales son totales para los vecinos afectados. Los equipos de bomberos trabajaron de manera intensa para reducir el fuego y evitar que las llamas se extiendan hacia otras viviendas aledañas del sector.

Los afectados perdieron electrodomésticos, ropa y documentos importantes, donde se quedaron solo con lo que llevaban puesto al momento de evacuar. El panorama se volvió desolador, con los restos de los objetos personales humeantes y familias enteras solicitando el apoyo urgente.

Asistencia a las familias damnificadas

El burgomaestre de Chancay, Juan Álvarez Andrade, llegó al lugar de los hechos para coordinar la reubicación temporal y la entrega de ayuda humanitaria necesaria. Las autoridades iniciaron con el empadronamiento de los afectados para centralizar donaciones de agua, alimentos y kits de higiene básica.