Paro de transportistas en el Callao: Transporte convencional y AeroDirecto operan con normalidad, asegura ATU

Este lunes 3 de noviembre, un sector de transportistas público del Callao convocó a un nuevo paro ante los recientes ataques a unidades del primer puerto. Como se recuerda, un chofer de la empresa Liventur perdió la vida días atrás luego de recibir sendos disparos a quema ropa en plena avenida Néstor Gambetta.

Este lamentable hecho generó la indignación de los trabajadores de este gremio ya que Lima y el primer puerto se encuentran bajo estado de emergencia el cual fue decretado por José Jerí semanas atrás.

Transporte convencional y AeroDirecto operan con normalidad

Pese al anuncio de este paro, un equipo de Exitosa recorrió las principales avenidas del Callao constatando que las empresas operan con total normalidad. Esto fue confirmado por la Autoridad de Transporte Urbano a través de un comunicado en sus redes sociales.

En este pronunciamiento, la ATU señala que el transporte convencional y la ruta de AeroDirecto que llega hasta Ventanilla funcionan como cualquier otro día sin generar inconveniente alguno entre los usuarios que buscan llegar a sus centros de labores, de estudios, entre otros.

"¡Atención usuarios! La ATU informa que los servicios de transporte público convencional y el AeroDirecto Ventanilla vienen funcionando con normalidad en el Callao, pese al paro anunciado para hoy por un sector de transportistas del primer puerto", indicó.

Paro de transportistas para el 4 de noviembre

Este no será el único paro a llevarse a cabo en las próximas horas ya que para este 4 de noviembre un importante sector de transportistas de Lima Metropolitana ha convocado a una nueva paralización debido a los ataques extorsivos pese al estado de emergencia que rige por estos días.

De momento, se conoció que los gremios liderados por Martín Ojeda, Martín Valeriano y Miguel Palomino acatarán dicha protesta poniéndose en solidaridad con los choferes afectados. Sin embargo, Héctor Vargas y sus representados se resisten a esta convocatoria al considerar que hay que el gobierno necesita tiempo para poder obtener resultados.

Según indicó, ha visto una predisposición distinta en José Jerí para combatir la extorsión y sicariato que los aqueja desde hace varios meses. Incluso reveló que sus propuestas han sido escuchadas en las últimas reuniones con el Ejecutivo.

De esta manera, la Autoridad de Transporte Urbano aseguró que el transporte convencional y el AeroDirecto operan con total normalidad durante el paro de transportistas convocado para este lunes 3 de noviembre ante los recientes ataques extorsivos.