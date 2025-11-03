Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano sobre paro del 4 de noviembre: "Trabajaremos con normalidad"

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, indicó que no acatarán el paro convocado para este martes 4 de noviembre, pues argumentó que una movilización no hará que se detengan las extorsiones y los asesinatos.

"Las Coordinadora que presido, mas 8 gremios de Lima y Callao hemos tomado la decisión de no parar el día de mañana , vamos a hacer nuestras labores normalmente y hemos solicitado al Gobierno que nos brinde las garantías para poder ejecutar nuestras labores normalmente", explicó.

Ven con voluntad Gobierno de José Jerí

Vargas recordó que, en su momento, se quejaban con el Gobierno de Dina Boluarte por la falta de acción para combatir la ola de criminalidad que azota a nuestro país y por ello, resaltó el trabajo que viene realizando la gestión de José Jerí desde que asumió la presidencia.

"Hemos encontrado, no voy a decir alegremente, pero si con bastante aliento de que las cosas han cambiado de parte de este nuevo Gobierno, han bastado el comportamiento, la forma en como encarar esta situación, dos aspectos que son importantísimos para el combate: Liderazgo y voluntad política, eso era lo que habíamos exigido anteriormente", expresó.

Explicó que el liderazgo lo observa en el mandatario al observar como participar y cambia la forma de luchas contra el crimen, a comparación de cómo se llevaba a cabo hasta hace un mes. En cuanto a voluntad, resaltó que ve esta en el Ejecutivo y el Legislativo, pues aceptan la propuesta de formar una unidad de élite con los mejores funcionarios de la PNP, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

"Este no es un cheque en blanco, esto no es una cosa que decimos: 'Con ello mañana se van a solucionar los problemas', porque hay que entender que hay un trabajo de largo aliento con el compromiso de la sociedad civil y básicamente con el compromiso y la voluntad que está asumiendo el Estado", dijo.

Crean nuevo grupo contra la extorsión

Respecto a la creación de la División de Investigación contra la Extorsión, encabezada por el coronel de la PNP Víctor Revoredo, Vargas consideró que espera que la policía cumpla la función.

"Ojalá que este tema que es propiamente interno de la policía cumpla la función que se le está encomendando y le digo ojalá porque tenemos cierto grado de escepticismo ya que la policía con esto tiene veintitantas unidades de élite que han creado y muchas de ellas, casi la mayoría por no decir todas, han fracasado", opinó.

Es en ese contexto que, anunció que la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, junto a 8 gremios de Lima y Callao no acatarán el paro convocado para el 6 de noviembre.