JNE confirma exclusión de Arturo Fernández de Elecciones 2026 por tener condena vigente

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El máximo organismo electoral del país puso punto final a la incertidumbre sobre la candidatura del exalcalde trujillano. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió ratificar la exclusión de Arturo Fernández Bazán de la plancha presidencial presentada por la agrupación Un Camino Diferente.

La medida se sustenta en el estricto cumplimiento de las normas electorales que impiden la postulación de ciudadanos con sentencias condenatorias vigentes. Fernández arrastra una pena de un año y ocho meses de privación de la libertad por el delito de difamación agravada, lo cual lo inhabilita para el proceso.

La fallida estrategia del blindaje presidencial

El partido había diseñado una estructura particular para asegurar la presencia de su líder en el poder. La agrupación buscaba utilizar la figura de su hermana para una futura sucesión, donde la postulante a la presidencia considera también que su candidatura es un rol transitorio.

"Yo solamente estoy esperando llegar al poder para entregárselo a Arturo", afirmó Rosario Fernández.

La candidata presidencial explicó anteriormente que su intención era provocar su propia vacancia o renuncia una vez instalada en Palacio de Gobierno. Este plan, descrito como un mecanismo de custodia del cargo, pretendía que el exalcalde de Trujillo asumiera las riendas del país mediante una sucesión legalmente forzada.

A pesar de este complejo panorama, la agrupación política intentó sostener la candidatura hasta el último momento legal posible. El partido argumentó que el liderazgo del exalcalde era fundamental para su propuesta política, buscando que el tribunal electoral priorizara su derecho a la participación sobre la inhabilitación judicial que pesa actualmente en su contra.

JNE ratificó la exclusión de Fernández.

Contradicciones y el cierre de la contienda

El proceso de exclusión estuvo lleno de episodios confusos provocados por el propio sentenciado. Inicialmente, Fernández envió una carta al Jurado Nacional Especial (JNE) admitiendo su condena y pidiendo su retiro, pero luego firmó una apelación para intentar revertir la misma salida, lo cual fue rechazado por las autoridades.

Con esta decisión definitiva, el partido de los huaquitos llega a los comicios del domingo 12 de abril con una lista reducida. La plancha presidencial queda conformada únicamente por Rosario Fernández y Carlos Pinillos, quienes deberán representar a la organización tras confirmarse que el ex alcalde trujillano no cumple con los requisitos de ley.

La ratificación del JNE sobre la exclusión de Arturo Fernández por su condena vigente aclara el panorama para las Elecciones 2026, dejando al partido Un Camino Diferente y a su principal candidata Rosario Fernández en una posición comprometida frente al electorado que esperaba el liderazgo del hermano menor.