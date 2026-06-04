Periodista sufre aparatosa caída tras resbalarse en pleno enlace en vivo

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El comunicador conocido como Miguel Ángel del Toro protagonizó un inesperado incidente tras caer de espaldas mientras se encontraba realizando un reporte en vivo sobre las intensas lluvias. Pese a la aparatosa escena, el reportero se levantó rápidamente para continuar informando sobre la situación meteorológica.

La ironía de un reporte preventivo

El hecho se dio el último 3 de junio, cuando el reportero estaba en una banqueta mojada. Del Toro intentaba advertir a los televidentes sobre los peligros de caminar por las calles durante la tormenta para prevenir accidentes .

El suceso fue captado por las cámaras, mostrando cómo el periodista perdía el equilibrio mientras sostenía su equipo. La falta de puntos de apoyo, al llevar un micrófono y su teléfono celular, impidió que lograra amortiguar el impacto contra el suelo mojado.

"Sí, tengan sus precauciones porque, como vemos acá, pues sí está un poquito...", informó antes de caer.

La contradicción entre sus recomendaciones de seguridad y su propia caída generó una rápida reacción en redes sociales, convirtiendo el clip en un tema de conversación masiva entre los usuarios que seguían la transmisión en vivo.

El reportero Miguel Ángel del Toro protagonizó un incidente al caerse durante una transmisión en vivo para el noticiero 'Notitrece' en Guadalajara. 🤭😅



- Es imposible no reírse, afortunadamente Miguel está bien. pic.twitter.com/i9JItfCBua — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) June 4, 2026

Profesionalismo ante la adversidad climática

Pese a la intensidad del impacto, Del Toro mantuvo la calma y mostró su compromiso profesional. El periodista se puso en pie de manera inmediata para retomar su labor informativa sin interrumpir el enlace, demostrando su capacidad de reacción ante imprevistos.

El equipo en el estudio reaccionó con sorpresa, pero el reporte continuó sin mayores contratiempos. Esta habilidad permitió que la información sobre las fuertes precipitaciones en Guadalajara llegara a la audiencia sin perder el hilo conductor de la noticia original sobre la situación actual.

Las redes sociales se inundaron con comentarios sobre lo ocurrido. Si bien algunos usuarios recurrieron al humor, otros destacaron la fortaleza del comunicador al no detener la emisión, reafirmando su deber de mantener a la sociedad informada ante las difíciles condiciones del clima local.

Canal 13 oficializó el evento, asegurando que su reportero se encontraba en perfecto estado de salud. Este hecho demuestra los riesgos asociados al ejercicio periodístico en campo, especialmente cuando las condiciones del entorno se vuelven adversas para quienes trabajan informando directamente desde las calles.

El caso de Miguel Ángel del Toro ilustra cómo un imprevisto puede marcar una transmisión. La prioridad siempre fue la seguridad ciudadana, manteniendo el enfoque en el clima y las medidas preventivas necesarias para todos los habitantes de la ciudad afectada por tormentas.

La caída del periodista en su un reporte sobre las lluvias de Guadalajara resalta la importancia de la seguridad y el profesionalismo ante los riesgos climáticos en la ciudad, manteniendo siempre el compromiso de informar puntualmente a la población sobre el clima.