Elecciones 2026: Canciller Hugo de Zela exhorta a peruanos en el extranjero a cumplir con su voto

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Con las Elecciones Generales 2026 ya iniciadas en Nueva Zelanda y Australia este sábado 11 de abril, el canciller Hugo de Zela recordó a todos los peruanos en el extranjero la importancia de no dejar de emitir su voto, ya que hará la diferencia.

"Compatriotas, expresen su voluntad", manifestó canciller

En las últimas horas, la Cancillería del Perú inauguró el Centro de Monitoreo de las votaciones extranjeras, que cuenta con 25 estaciones interconectadas a 114 oficinas consulares para asegurar el seguimiento en tiempo real en la jornada electoral.

En él, personal del Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja durante las 24 horas del día desde este sábado hasta el lunes 13 de abril para resolver cualquier incidencia que se presente en los consulados peruanos en el mundo.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores hizo un llamado a los connacionales que residen en el extranjero a que acudan a sus centros de votación a sufragar.

"Quiero exhortar, una vez más, a nuestros compatriotas, a que cumplan con su deber cívico. A que se hagan presentes en los centros de votación y expresen su voluntad. Recuerden que, en el caso de los peruanos en el exterior, tu voto cruza fronteras", manifestó Hugo de Zela.

🗳️🇵🇪 #TuVotoCruzaFronteras | La Cancillería inauguró el Centro de Monitoreo, que cuenta con 25 estaciones interconectadas a 114 oficinas consulares, para asegurar el seguimiento en tiempo real de la jornada electoral de los peruanos en el exterior.



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Peruanos en Nueva Zelanda fueron los primeros en votar

Este sábado 11 de abril, arrancó la jornada electoral en el extranjero. La Cancillería del Perú informó que los peruanos residentes en Nueva Zelanda ya se encuentran emitiendo su voto, marcando el inicio de las Elecciones Generales 2026.

Desde las 2 de la tarde (hora peruana) del sábado, los connacionales en Wellington, capital del país oceánico, acudieron a sufragar a la Embajada peruana, sede oficial de votación donde se instalaron tres mesas electorales para 841 electores.

Esto equivale a las 7 de la mañana en Nueva Zelanda, gracias a la diferencia horaria de 17 horas que existen entre ambos países. Las mesas de votación funcionarán hasta las 5 de la tarde.

De esta manera, los peruanos en el continente de Oceanía dieron el banderazo de salida a un proceso electoral en el que se instalarán cerca de 2.500 mesas de sufragio en todo el mundo para estos comicios.

Posteriormente, los connacionales en Australia hicieron lo propio desde las 4 de la tarde (hora peruana), donde abrieron nueve mesas con 4201 electores, según informó De Zela.

Además, Tokio, en Japón, contará con 25 mesas y 12.031 electores.

En Milan, Italia, se han instalado un total de 132 mesas para 64,623 electores, mientras que en Hamburgo, Alemania, son 10 las mesas instaladas para recibir a 4.456 electores. En tanto, en Madrid, España, sufragarán 105,493 electores en 212 mesas habilitadas.

El canciller peruano Hugo de Zela exhortó a los compatriotas en el extranjero a no dejar de acudir a emitir su voto.