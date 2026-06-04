Congresista Alejandro Cavero renuncia al partido político Avanza País: "He decidido tomar mi propio camino"

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Alejandro Cavero Alva anunció este jueves 4 de junio, su renuncia al partido político Avanza País, organización política a la que perteneció entre septiembre de 2020 y mayo de 2026, según información del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Pese a la dimisión anunciada, el legislador confirmó que permanecerá en su bancada hasta la transición democrática que debe realizarse en julio próximo. A la fecha, el grupo parlamentario de Avanza País tiene a 10 legisladores en sus filas.

Nuevos horizontes políticos

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, Alejandro Cavero agradeció a los dirigentes de Avanza País por darle la oportunidad de incursionar en la política nacional en estos últimos años. En ese sentido, dejó a entrever que su salida se debe a búsqueda de nuevos horizontes, al aseverar que ha decidido tomar su "propio camino".

"Les deseo la mejor de las suertes en aquello que emprendan. Permaneceré en la bancada Avanza País con quienes hemos realizado una excelente labor a lo largo de estos años hasta el último día de mi mandato parlamentario", escribió el legislador.

Queridos amigos, deseo comunicar a través de este medio que hace algunos días atrás decidí renunciar al partido político Avanza País. Agradezco a sus dirigentes por la oportunidad, pero he decidido tomar mi propio camino. Les deseo la mejor de las suertes en aquello que... pic.twitter.com/v4Nb8aGRcw — 🇵🇪 Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) June 4, 2026

Sobre su activismo político, intentó ser diputado por Lima Metropolitana en las elecciones generales 2026; no obstante, su ahora ex partido no alcanzó superar la valla electoral establecida por el JNE, por lo que perderá su inscripción desde el 1 de enero del 2027.

Avanza País confirmó apoyo a Keiko Fujimori para la segunda vuelta

El pasado 29 de mayo, la bancada de Avanza País anunció su respaldo a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, en el marco de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este domingo 7 de junio.

Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el grupo parlamentario aseguró que para los decisivos comicios no respaldarán ninguna propuesta que genere "incertidumbre, confrontación y desconfianza" al modelo económico, haciendo referencia a la candidatura de Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú).

Bajo estas consideraciones, señalan que la decisión de su respaldo a Keiko Fujimori se basa en la necesidad de contar con un gobierno con visión de Estado, con respeto a la vida, que fortalezca las instituciones, y que garantice la seguridad de todos los peruanos, haciendo énfasis en quienes viven en las zonas más alejadas del país.

Desde Avanza País destacan su compromiso con la "defensa de la democracia, la estabilidad económica, la propiedad privada y las libertades".