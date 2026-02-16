Franco Navarro lanza inesperado mensaje a los hinchas en plena crisis de Alianza Lima

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En plena crisis de Alianza Lima, Franco Navarro apareció ante los medios y sorprendió al lanzar un inesperado mensaje a los hinchas, en un momento marcado por la presión de los resultados y la necesidad urgente de volver a convencer dentro de la cancha.

Franco Navarro pide calma a los hinchas

El ambiente no es el mejor en tienda blanquiazul. Tras el reciente empate ante Alianza Atlético por la Liga 1, el plantel de Alianza Lima retornó a la capital con más dudas que certezas.

Fue justamente en ese contexto, en medio del regreso del equipo, que el director deportivo del club, Franco Navarro, fue abordado por la prensa para referirse al presente del cuadro íntimo, que no atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados.

Lejos de mostrarse alarmista, el directivo pidió no dramatizar el panorama y apeló a la paciencia. "Van tres fechas, siete puntos. Un triunfo de visita, empate de visita y victoria de local. Ahora hay que esperar el viernes. Esto es partido a partido", declaró Franco Navarro.

Sus palabras no pasaron desapercibidas, sobre todo porque llegan en un momento donde la presión externa se siente cada vez más fuerte y los reclamos desde la tribuna ya se han hecho notar.

El también exfutbolista de la selección peruana dejó en claro que, pese al ruido alrededor del club, internamente no consideran que la situación sea alarmante. Para Franco Navarro, el margen de mejora sigue siendo amplio y el equipo todavía está a tiempo de corregir el rumbo.

Alianza Lima y su principal problema

Más allá del resultado, Franco Navarro también hizo un análisis puntual de lo que, a su criterio, viene afectando al equipo dentro del campo de juego.

Tras el empate conseguido fuera de casa, el directivo fue claro al señalar el principal problema que ha detectado en estas primeras jornadas del campeonato. "Fue un partido intenso. Nos está faltando la tranquilidad para la definición", sostuvo ante los medios.

La frase resume el sentir que existe dentro del club: Alianza Lima genera situaciones, compite, pero no termina de reflejarlo en el marcador. La falta de serenidad en los metros finales viene pasando factura, justo en un arranque de temporada donde cada punto cuenta.

Además, en la interna son conscientes de que el golpe reciente en la Copa Libertadores todavía pesa en lo anímico. Por ello, el enfoque total del comando técnico y la dirigencia está puesto ahora en el torneo local.

El gran objetivo para esta temporada es lograr el campeonato nacional. En Matute saben que no hay margen para distracciones y que el título de la Liga 1 es la principal meta tras el tropiezo internacional.

Así, en plena crisis de Alianza Lima, Franco Navarro decidió enviar un inesperado mensaje a los hinchas, pidiendo tranquilidad, recordando que el torneo recién empieza y señalando que el equipo aún tiene tiempo para corregir errores y enderezar su camino en la Liga 1.