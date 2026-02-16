'Cubanada' sangrienta en Comas: Enfrentamiento a balazos deja un muerto y un herido durante fiesta

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Continúan la inseguridad ciudadana. Un enfrentamiento a balazos en la puerta de un local ubicado en Comas, en donde se realizaba una 'cubanada', terminó con una persona muerta y otra herida de gravedad. Según se conoció, el establecimiento se encuentra clausurado, sin embargo, continúa siendo utilizado para este tipo de fiestas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes 16 de febrero, exactamente en el jirón Barreto, lugar en donde se ubica un local en donde se realizan distintos eventos.

Es así que, todo ocurrió cuando dos sujetos abordo de sus respectivas motocicletas se enfrentaron a balazos en los exteriores del establecimiento mientras se realizaba este evento. Uno de ellos perdió la vida, mientras que el otro varón quedó gravemente herido. Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que se originó este sangriento hecho.

Según fuentes policiales, el varón fallecido identificado como Carlos Daniel Santos habría intentado escapar del lugar corriendo unos metros hacia su motocicleta, sin embargo, cayó muerto. Por otro lado, el sujeto herido abordó su moto lineal y acudió directamente al Hospital Sergio Bernales, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Hasta el lugar de la balacera, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias correspondientes. Hallaron cerca de 17 casquillos de bala, evidenciando el hecho violento que causó temor en los vecinos de la zona.

Local fue clausurado cuatro veces

Cabe mencionar que, el local en donde ocurrió este hecho sangriento ha sido clausurado hasta en cuatro ocasiones, sin embargo, continúa operando aparentemente como una losa deportiva, sin embargo, los propios vecinos de la zona han denunciado que se vienen realizando constantemente estos eventos conocidos como 'cubanadas'.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y pudo mantener diálogo con uno de los vecinos que expresó su indignación debido a las constantes fiestas y alborotos que esto causa en la zona en donde hay gran cantidad de familias que se ven expuestas a hechos de violencia como el ocurrido este lunes.

"Dejan basura, botellas rotas, miccionan por acá (...) La vez pasada que hicieron dejan un montón de basura, uno no puede entrar a su casa porque los carros los meten por todo sitio. Acá no debe existir eso porque es zona vivienda", precisó uno de los vecinos que también exigió a las autoridades no permitir que se continúen realizando estas actividades en la zona.

En conclusión, se conoció que en el lugar de la balacera existen gran cantidad de cámaras de vigilancia, las cuales podrían ser de ayuda para esclarecer los hechos. El enfrentamiento dejó una persona muerta y un herido.