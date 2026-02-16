San Valentín sangriento: Animador es asesinado en fiesta tras ataque de sicarios en el Callao

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Pese al estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí, los hechos criminales siguen sucediendo en Lima y Callao. Esta vez, dos sujetos dispararon contra una fiesta por San Valentín en el primer puerto dejando a un animador fallecido y a su compañera grave.

Animador pierde la vida tras ataque de sicarios en el Callao

De acuerdo a los primeros reportes, el hecho se dio sobre la madrugada del domingo 15 de febrero en un inmueble del jirón Junín en la zona conocida como Dulanto. Ahí se realizaba una amena celebración por el Día del Amor y la Amistad celebrado el 14 de febrero cuando de pronto dos sujetos a bordo de una moto lineal irrumpieron en el lugar.

Estos presuntos sicarios no tuvieron reparo algo ya que iniciaron una ráfaga de disparos en todas las direcciones directamente contra los asistentes de esta fiesta. Lamentablemente, varios de estos proyectiles impactaron contra el animador del evento Elías Siancas Beltrán de 34 años dejándolo tendido en el pavimento.

Su compañera de labores Gladys Carranza Ramírez también resultó afectada al recibir los balazos. Los sujetos huyeron rápidamente del lugar, mientras que el resto de asistentes llamaron a una ambulancia para atender a los heridos.

Pese al intento de los testigos, Siancas Beltrán perdió la vida en el lugar. Por otro lado, la mujer fue llevada al Hospital San José donde se encuentra actualmente en estado grave luchando por su vida. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes para cercar la escena e iniciar con las diligencias de rigor.

Desconocen el móvil del ataque

A su vez, peritos de criminalísticas del Ministerio Público también acudieron al llamado de emergencia para encontrar detalles que puedan ayudar a resolver el caso. De momento, las autoridades desconocen el móvil de este crimen pero no descartan la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas.

Es importante precisar que este hecho delictivo ocurre en medio del estado de emergencia decretado por José Jerí y la capital y el primer puerto. No obstante, esta medida parece no dar los resultados esperados ya que en lo que va del año se han registrado 18 muertes en la provincia constitucional.

En resumen, un nuevo ataque armado perpetrado por dos sujetos a bordo de una moto lineal dejó un animador fallecido en la zona conocida como Dulanto en el Callao. Además, su compañera de trabajo también resultó herida producto de los proyectiles.