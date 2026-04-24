En alerta roja: Indeci advierte la ocurrencia de activación de quebradas en cuatro regiones por lluvias extremas

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en 10 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar este fin de semana a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de hasta moderada en en las algunas provincias de las regiones de Áncash, Cusco, Huancavelica, Lima, Loreto y San Martín. Asimismo, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Según el Aviso N.º 112-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este sábado 25 de abril. No obstante, donde sí hay aviso de "alerta roja" es en: Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín : Chanchamayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

: Chanchamayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Pasco : Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Ucayali: Coronel Portillo y Padre Abad.

Cabe señalar que, hoy, viernes 24 de abril, Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 246 distritos de 14 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

Diversas provincias de Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali podrían presentar #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) hasta el 25/4, informó el @Senamhiperu en su aviso de corto plazo. pic.twitter.com/b5pQ68PvYe — COEN - INDECI (@COENPeru) April 24, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.