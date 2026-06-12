Fabio Agostini revela qué hará con los 200 MIL DÓLARES que ganó en 'La Casa de los Famosos'

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fabio Agostini volvió a convertirse en noticia luego de revelar qué hará con los 260 mil dólares que obtuvo tras coronarse ganador de la sexta temporada del reality La Casa de los Famosos. El exchico reality español explicó que ya tiene definido cómo distribuirá el dinero, combinando descanso personal e inversiones con miras a asegurar su futuro financiero.

¿Qué hará Fabio con su premio?

Tras permanecer 115 días aislado dentro de la casa, Agostini confesó que una de sus prioridades será tomarse unas vacaciones. El influencer considera que necesita una pausa después de la intensa experiencia vivida durante la competencia, por lo que planea viajar a distintos destinos del Caribe acompañado de sus hermanos.

Entre los lugares que espera visitar se encuentran Puerto Rico y República Dominicana. Su objetivo es disfrutar de las playas de ambas naciones y recuperar energías luego de varios meses de encierro, estrategias de juego y convivencia permanente con otros participantes del programa televisivo.

"Con el premio, me daré un caprichito que otro, un viajecito porque lo necesito. Necesito una desconexión. Quiero ir a Puerto Rico y a República Dominicana y a las playas con mis hermanos Necesito playa, yo soy isleño y me han dicho que hay playas increíbles", indicó.

Sin embargo, el ganador dejó en claro que no piensa gastar la totalidad del premio en lujos o entretenimiento. Fabio aseguró que una parte importante del dinero será destinada a inversiones y activos que le permitan generar mayores ingresos en el futuro. De esta manera, busca convertir el premio obtenido en una oportunidad de crecimiento económico a largo plazo.

"Lo demás, a gastarlo en activos para generar más", agregó.

El triunfo de Fabio Agostini

El triunfo en el popular reality marcó uno de los momentos más importantes de su vida. Además de celebrar el millonario premio, el español destacó la satisfacción de haber alcanzado una meta personal que perseguía desde hace varios años dentro del mundo de la televisión y el entretenimiento.

La segunda posición fue para Celinee Santos, quien también tuvo una destacada participación dentro de la casa. La modelo dominicana se convirtió en una de las figuras más fuertes del programa y logró llegar hasta la definición final gracias al respaldo de los televidentes. Como reconocimiento a su desempeño, obtuvo un premio de 100 mil dólares.

El camino hacia la victoria no fue sencillo para Agostini. En las últimas semanas tuvo que enfrentarse a competidores de gran popularidad como Luis Coronel, Josh Martínez, Yoridan Martínez, Stefano Piccioni y Horacio Pancheri. Cada eliminación elevó la tensión de una temporada considerada por muchos seguidores como una de las más intensas y competitivas del formato.

De esta manera, Fabio Agostini busca sacar el máximo provecho al premio obtenido en La Casa de los Famosos. Su plan refleja una visión equilibrada entre disfrutar el éxito alcanzado y asegurar su estabilidad económica, convirtiendo su triunfo en una oportunidad de largo plazo.