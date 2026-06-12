Perú reúne a ministros de Salud andinos para fortalecer la cooperación sanitaria y beneficiar a millones

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Con el objetivo de mejorar la atención médica y afrontar de manera conjunta los desafíos sanitarios de la región, el ministro de Salud del Perú, Juan Carlos Velasco, encabezó la XL Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA), realizada en la sede de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El encuentro congregó a autoridades de salud de varios países para reforzar el trabajo coordinado en beneficio de millones de ciudadanos.

Perú reúne a ministros de Salud de la región andina

En su calidad de presidente pro tempore del Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), Velasco recibió a los ministros y representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. Durante la reunión se abordaron los principales retos que enfrenta la región en materia de salud pública y se discutieron alternativas para fortalecer la cooperación entre los países participantes.

La cita tuvo como eje central el impulso de acciones conjuntas que permitan fortalecer los sistemas sanitarios y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, brotes epidemiológicos y otros problemas que afectan a la población. Asimismo, las autoridades intercambiaron experiencias y propuestas orientadas a optimizar los servicios de salud y garantizar una atención más eficiente y oportuna.

Uno de los principales objetivos del encuentro fue promover políticas coordinadas que contribuyan al bienestar de aproximadamente 173 millones de habitantes de la región andina. Los participantes coincidieron en la importancia de trabajar de manera articulada para enfrentar desafíos comunes y reducir las brechas existentes en el acceso a los servicios de salud.

La XL Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina reafirmó el compromiso de los países participantes con la integración regional y la construcción de estrategias compartidas. Las autoridades destacaron que la cooperación internacional seguirá siendo una herramienta clave para fortalecer los sistemas sanitarios y mejorar la calidad de vida de millones de personas en la región.

De esta manera, la reunión refleja la creciente necesidad de fortalecer la cooperación entre países frente a desafíos sanitarios que no reconocen fronteras. La coordinación regional permite compartir experiencias, optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Este tipo de encuentros resulta clave para construir sistemas de salud más sólidos y eficientes.