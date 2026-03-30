Carlos Álvarez parodia a Alan García durante debate presidencial: "Señor Paz de la Barra, es un buen imitador"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la presidencia por País para Todos, Carlos Álvarez volvió a llamar la atención durante el reciente debate presidencial, esta vez al realizar una imitación del expresidente Alan García, rompiendo el tono formal del evento.

Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan"

El uso de la imitación no pasó desapercibido. Algunos participantes mantuvieron la compostura, mientras otros evidenciaron incomodidad ante el recurso humorístico. En redes sociales, el clip del momento se difundió rápidamente, acumulando comentarios a favor y en contra.

La imitación se dio al finalizar su intervención y comenzó con su alusión ante Álvaro Paz de la Barra, iniciando con la imitación que llamó la atención de los espectadores.

"Yo quisiera imitar al señor Paz de la Barra, es un buen imitador de Alan García y me ha salido competencia. Así que lo felicito compañero Paz de la Barra y le he agarrado tanto cariño que un día de estos me lo llevo", refirió el político.

Este tipo de intervenciones refuerzan la imagen de Álvarez como una figura distinta dentro del escenario político. Su estilo mezcla entretenimiento con mensaje político, haciendo que su participación en la campaña actual sea más visible y repercuta en las encuestas.

Además, usuarios destacaron que la escena recordó sus años en televisión, donde consolidó su carrera imitando a figuras públicas. Sin embargo, otros cuestionaron si ese tipo de recursos es adecuado en un debate presidencial.

Un estilo que marca diferencia

La intervención también evidenció una estrategia clara. Álvarez ha optado por integrar su faceta humorística en su discurso político, lo que lo posiciona como un candidato con un enfoque poco convencional frente a sus competidores.

A lo largo de su trayectoria, el candidato ha construido una imagen basada en la sátira política, siendo la imitación de Alan García una de las más recordadas. Este recurso, trasladado al debate, refuerza su intención de conectar con el público de una manera más directa.

Pese a las críticas, el momento logró captar la atención mediática y digital. La combinación de política y humor volvió a instalar el debate sobre los límites del entretenimiento en espacios formales, especialmente en contextos electorales donde se espera mayor rigurosidad.

El episodio de Carlos Álvarez y su imitación de Alan García en el debate presidencial evidencia cómo el humor político puede influir en la percepción del público, generar conversación en redes sociales y marcar diferencias en una contienda electoral.

Sin embargo, también viene siendo criticado por otros contrincantes políticos por la presidencia, quienes manifiestan la falta de seriedad ante momentos que requieren rectitud.