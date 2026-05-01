Samantha Batallanos apoya la ruptura de Milett y Tinelli: "Ese hombre no resuelve y está super mayor"

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos no tuvo ningún tipo de filtro al momento de opinar sobre la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, afirmando que ella fue la que perdió el tiempo al estar dos años con el presentador argentino. Según la modelo, no veía feliz a Milett y siempre la observaba con ropa sencilla, a pesar de que supuestamente él es uno de los hombres más influyentes de Argentina.

Samantha apoya la ruptura de Milett y Tinelli

Recientemente, la modelo fue entrevistada por un reportero de 'América Hoy' y, al ser consultada sobre la separación de la exconductora del programa y el presentador argentino, dijo que Milett era la que más aportaba en la relación. " A Milett la veo mucho para él y creo que se merece mucho más , que no la reemplacen tan pronto. No merece humillaciones", dijo en un inicio.

Enseguida, cuando la reportera le preguntó directamente si consideraba que lo mejor que pudo hacer Figueroa era terminar la relación con Tinelli, la respuesta de Samantha fue demoledora, ya que, según su opinión, el conductor no le estaba dando el nivel de vida que ella merece.

"Por supuesto. No la veía feliz para nada. No la veía plena. La veía con el mismo vestido de tela de cebolla. Siempre la veía con canjes... al menos si estás con él, pensé que la tendría como una princesa o como una reina, pero no ", agregó.

Samantha critica a Tinelli

La integrante de 'El Reventonazo de la Chola' explicó que durante el tiempo que Milett estuvo con Marcelo, siempre lo vio vistiendo un mismo estilo, con ropa que a su juicio se veía económica y poco ostentosa. Incluso hizo referencia a una ocasión especial en la que, según ella, notó que Milett no estaba vestida adecuadamente.

"La verdad, a Milett la veía con una ropa súper sencilla y humilde, como con lo poquito que se podía. Incluso en el lanzamiento de su colágeno la vi con un vestido que parecía tela de cebolla y dije: Dios mío...", indicó.

Finalmente, Batallanos arremetió contra Tinelli, asegurando que era un hombre que no era proveedor, a pesar de que Milett le estaba regalando los mejores años de su vida, cuando él ya tiene más de 60 años.

"Y estando con él... ahí te das cuenta que es un hombre que no resuelve, así digan lo que digan. Y encima estás con una persona a la que le estás regalando tus años de juventud, tu belleza. Una persona que ya está en las últimas, súper mayor... ahí mi amiga perdió el tiempo ", sentenció.

Es así que, las declaraciones de Samantha Batallanos han generado polémica al cuestionar la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Sus comentarios, cargados de críticas, han dividido opiniones en redes sociales, reavivando el debate sobre la exposición de las relaciones sentimentales de las figuras públicas y el respeto tras una separación reciente.