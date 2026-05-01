Karen Schwarz anuncia la expansión de sus negocios a España: "Se me ha abierto la posibilidad"

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 01/05/2026
La conductora Karen Schwarz atraviesa una etapa de cambios importantes tras instalarse en España junto a su familia, motivada por los proyectos profesionales de su esposo, el cantante Ezio Oliva. En medio de esta nueva vida, la también empresaria ha decidido dar un paso clave: expandir su marca de ropa interior hacia el mercado europeo.
Karen expande su marca de ropa íntima hacia Europa
Ya instalada en el extranjero, Karen ha comenzado a enfocar sus esfuerzos en posicionar su emprendimiento fuera del Perú. Su marca, que ha logrado consolidarse en el mercado local, ahora apunta a crecer en Europa, donde identificó una oportunidad tras analizar las tendencias y necesidades del público. Este proceso marca el inicio de su internacionalización.
La exconductora, recordada por su participación en programas de espectáculos, ha dejado claro que su decisión no es improvisada. Detrás de este nuevo reto existe un trabajo previo de evaluación y planificación, que le permite avanzar con seguridad en un entorno competitivo y desconocido, pero lleno de posibilidades para su marca.
"Valente es mi marca, tiene cuatro años que le está yendo súper bien en Perú y yo comencé a ver que en España faltaba esto, hice un estudio de mercado previo para tomar decisiones, no me voy a lanzar... amo ser ama de casa hoy en día, pero también amo crecer como empresaria y es ahí donde también quiero abrir Valente aquí en España, que ya se me ha abierto la posibilidad", expresó en Magaly TV, la firme'.
Además, Karen mantiene un rol activo dentro de su empresa, donde se desempeña como gerente general. Junto a sus socios, ha realizado ajustes internos que le han permitido enfocarse en esta expansión. Su equipo ha sido clave para facilitar este proceso, brindándole el respaldo necesario para asumir este nuevo desafío empresarial en el extranjero.
"Han habido algunos cambios de cargos, que me han permitido hacer esta aventura, pero lo que yo ahorita estoy haciendo es constituyendo empresa acá, mi cargo ahorita es España (...) Mi ida y venida va a ser constante a Perú, me gusta crear proyectos y esto es parte de mi vida", agregó.
A pesar de su mudanza, Schwarz no planea desvincularse del Perú. Por el contrario, ha señalado que viajará constantemente para supervisar sus operaciones y mantener el crecimiento de su marca en ambos mercados. Así, equilibra su vida familiar con su ambición profesional, apostando por consolidarse como empresaria a nivel internacional.