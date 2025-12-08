RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Sueños que se cumplen

Mariano Closs envía emotivo saludo a Pol Deportes: "Me siento reflejado, que triunfe y le dé para adelante"

El reconocido narrador argentino destacó la pasión de Cliver Huamán y le deseó éxitos en su futuro profesional. El joven narrador había señalado a Closs como uno de sus referentes junto a Daniel Peredo.

Referente del periodismo deportivo manda emotivo mensaje a Cliver Huamán.
Referente del periodismo deportivo manda emotivo mensaje a Cliver Huamán. (composición Exitosa)

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/12/2025

La historia de Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, sigue sumando capítulos memorables. Esta vez, uno de los máximos referentes de la narración deportiva en Latinoamérica, Mariano Closs, le dedicó un saludo público desde ESPN.

El periodista argentino, voz emblemática de la Copa Libertadores y la Champions League, se mostró sorprendido por la pasión del joven peruano y lo alentó a seguir adelante.

"Me mandaron un video del chico que estuvo en el cerro relatando la final de la Copa Libertadores. Pol tiene 15 años, me siento reflejado, así que le mando un beso muy grande y que triunfe, que le dé para adelante, porque con 15 años le tenés que dar para adelante, metido de lleno", expresó Closs en referencia a Huamán.

Un referente convertido en realidad

El saludo tiene un gran significado especial para Pol Deportes. En entrevista con Latina, realizada desde el cerro Puruchuco cuando recién estalló su popularidad, Cliver había señalado que sus grandes referentes eran Daniel Peredo —quien marcó una época en la narración deportiva peruana— y Mariano Closs, considerado uno de los narradores más influyentes de la región latinoamericana.

Durante su entrevista, mencionaba y reconocía el talento nacional para la narración deportiva y que en nuestro país también existía el nivel comparable a exponentes del continente, como lo son los argentinos en muchos casos.

"Ustedes saben que los peruanos, en el tema del periodismo [deportivo], así como el argentino, somos buenísimos. Los peruanos también somos buenos narrando; tenemos ese punche para gritar los goles, así como los argentinos que también son buenos y reconocidos" subrayó Cliver.

Que uno de sus ídolos lo reconozca públicamente se suma a la lista de sueños cumplidos del adolescente andahuaylino, quien pasó de narrar partidos improvisados con un celular y un micrófono a recibir elogios de figuras internacionales.

"A nivel nacional, uno de mis refrentes es Daniel Peredo y también, [a nivel internacional], Mariano Closs", reafirmaba Pol Deportes.

La importancia de Closs en la narración deportiva

Mariano Closs es reconocido por su estilo único, capaz de transmitir emoción y análisis en cada partido. Su voz ha acompañado las principales competencias del fútbol mundial y se ha convertido en escuela para nuevas generaciones de narradores.

Que un referente de tal magnitud se detenga a saludar a un joven narrador peruano refuerza la trascendencia del fenómeno que ha generado Pol Deportes.

Esto no es solo un gesto, sino un reconocimiento que valida la vocación temprana de Cliver Huamán. Desde el cerro Puruchuco hasta las pantallas internacionales, su historia demuestra que la pasión y el esfuerzo pueden abrir puertas insospechadas.

