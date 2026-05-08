Estados Unidos comenzó a desclasificar archivos sobre ovnis "nunca antes vistos": Así puedes ver el material inédito

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A lo largo de su historia Estados Unidos ha vivido una constante búsqueda de vida extraterrestre y hoy ha logrado un gran paso en ello. Ahora, el Departamento de Defensa anunció la desclasificación de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), conocidos popularmente como ovnis, tras un proceso de transparencia que impulsó el presidente Donald Trump.

El Pentágono publica archivos sobre los ovnis

Hay que mencionar que la publicación se realizó este viernes 8 de mayo por el Pentágono, que aseguró que este material divulgado nunca había sido mostrado públicamente.

La desclasificación implica a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Departamento de Guerra, establecida en 2022, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.

Cabe señalar que, estos documentos ya superan los 162 registros los cuales corresponden a fotografías, videos y audios que reflejan encuentros con ovnis, un hecho sin precedentes.

"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo", manifestó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Por su parte, Jared Isaacman, administrador de la NASA aplaudió la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en "la exploración y la búsqueda del conocimiento" por develar los secretos del universo. Asimismo, la directora de Inteligencia Nacional también se ha mostrado a favor de la iniciativa del Gobierno estadounidense.

La decisión de que este tipo de material se muestren al mundo se produce meses después de que el mandatario de Estados Unidos instruyera a las agencias federales a iniciar el proceso de identificación y publicación de expedientes relacionados con posibles formas de vida extraterrestre y objetos voladores no identificados (ovnis).

¿Qué muestran estos archivos y cómo puedo acceder a ellos?

Cabe destacar que, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos centraliza la información en el siguiente portal war.gov/UFO, donde se pueden consultar los materiales desclasificados.

Portal web del Departamento de Guerra de EE.UU. para ver los archivos desclasificados

Entre los materiales revelados destacan fotografías y transcripciones de comunicaciones realizadas durante las misiones Apolo 12 y Apolo 17. Además otra de las imágenes difundidas muestan objetos captados en registros del FBI y fotografías tomadas desde la superficie lunar donde aparecen donde aparecen pequeños puntos visibles en el cielo.

Objeto metálico elipsoidal de color bronce

También una de las fotografías más sorprendentes es aquella en la que aparece un objeto metálico elipsoidal de color bronce que emana una especie de luz en el cielo.

En un hecho sin precedentes, El Gobierno de Estados Unidos, mediante el Departamento de Defensa ha desclasificado más de 162 archivos de los cuales corresponden a fotografías, videos y audios que reflejan encuentros con ovnis.