Envasadoras de gas piden al Gobierno no privatizar Petroperú: "Debe quedar descartado totalmente"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la crisis energética que atraviesa gran parte del país, el presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, Abel Camasca, exhortó al Gobierno a no privatizar Petroperú, en el marco del proceso de reorganización anunciado el 31 de diciembre del 2025.

Como se recuerda, el mencionado dispositivo promulgado bajo la presidencia de José Jerí y con Denisse Miralles en el Ministerio de Economía y Finanzas, dispuso que ProInversión realice un "plan técnico de acción", a fin de reorganizar los bloques patrimoniales de la empresa estatal, un mecanismo que -según refieren- "permite separar los grandes activos de la empresa en unidades independientes".

Privatización debe ser descartada por el Ejecutivo

Pese a que en más de una ocasión, la actual titular del Consejo de Ministros descartó la privatización de Petroperú, para Abel Camasca, se debe reafirmar públicamente que no sucederá esa figura para darle mayor estabilidad al sector.

En el contexto de la emergencia energética, Camasca aseveró que Petroperú sí tenía la capacidad de atender la crisis de combustible en el norte del país, con el abastecimiento de 25 cisternas al día.

"El primer punto de esta tragedia que hemos tenido, debe ser cómo todos los países migran a su empresa nacional. Aquí debe quedar descartado totalmente la privatización de Petroperú, más como nos ha golpeado ahora el conflicto mundial", señaló esta mañana a nuestro medio.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, Abel Camasca, exhortó al Gobierno a descartar una eventual privatización de Petroperú. Según indicó, esta medida forma parte de las propuestas planteadas para... pic.twitter.com/XNo4FwNXoK — Exitosa Noticias (@exitosape) March 11, 2026

Sobre incidente ocurrido en Megantoni el domingo 1 de marzo, el líder de las Plantas Envasadoras de Gas del Perú exigió al Gobierno a que "no se haga un borrón y cuenta nueva" y aplique las sanciones más severas a los responsables del desabastecimiento del gas natural en el país.

Miralles: Emergencia pueda levantarse antes del fin de semana

La primera ministra, Denisse Miralles, dejó a abierta la posibilidad de que la emergencia energética pueda levantarse antes del domingo 15 de marzo, teniendo en cuenta los avances (64 %) en los trabajos de reparación del ducto en la estación KP43 y que todo estaría encaminado dentro del cronograma establecido.

"Todo está evolucionando favorable y me hace creer que vamos a poder anunciar, no sé si hoy, más tarde, pero de repente ya no es el domingo la fecha sino antes. Y eso es positivo porque se restablece la provisión de gas natural cuya falta justamente es la que le está generando presión al consumo de los otros combustibles", indicó en declaraciones para Exitosa.

La jefa del Gabinete recordó que inicialmente se estimó un plazo de 14 días para superar la emergencia, pero los indicadores ya empiezan a mostrar avances, como el aumento del volumen del gas de 70 a 80 millones de pies cúbicos para el consumo diario de la población, lo que hace pensar que el suceso podría llegar a su fin este fin de semana.

La crisis ha generado nuevamente que se reabra el debate sobre si es conveniente o no la privatización de Petroperú, el Gobierno sigue teniendo la última palabra.