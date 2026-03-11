Trabajos de reparación de ductos de TGP en Megantoni presentan avance del 64%, anuncia MINEM

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), liderado por Ángelo Alfaro, brindó una actualización sobre los trabajos de reparación de ductos de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco, tras el incidente que generó una crisis energética.

Avances en Megantoni

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado realizó una publicación en donde brindan breves detalles sobre los trabajos realizados por personal de dicha empresa, los cuales son supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

En tal sentido, precisaron que dichos trabajos de reparación de los ductos de Camisea, han presentado un avance significativo, en el marco de la actual emergencia en el suministro del gas natural. Es así que, la rehabilitación se encuentra en un 64%.

"MINEM informó que los trabajos de reparación del gasoducto de Camisea registran un avance del 64% y que se realiza un monitoreo permanente de las labores que ejecuta la empresa TGP", escribieron en sus redes sociales, este miércoles 11 de marzo.

Ejecutivo monitorea trabajos de TGP

Además, precisaron que el Gobierno desde las entidades correspondientes, se encuentra realizando un monitoreo permanente en torno a las labores que ejecuta la empresa TGP, en el distrito de Megantoni (Cusco), lugar en donde ocurrió el incidente que generó una crisis energética en los últimos días.

Cabe mencionar que, las cuadrillas especializadas vienen trabajando en dicha zona de "forma ininterrumpida", de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas. Esto en el marco de la fecha estimada por el Gobierno para que la situación vuelva a la normalidad.

#GobiernoPresente | 📍 #MINEM informó que los trabajos de reparación de ductos de Camisea registran un avance del 64% y que se realiza un monitoreo permanente de las labores que ejecuta la empresa TGP. pic.twitter.com/6OJncYNSK7 — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) March 11, 2026

GNV disponible desde14 de marzo

De acuerdo a lo mencionado por el propio presidente de la República, José María Balcázar, el GNV volvería a los grifos a partir de este sábado 14 de marzo, tras la culminación de los arreglos de las tuberías de gas este viernes.

Tras este proceso "ordenado y responsable", el Ejecutivo espera que, para el domingo 15 de marzo, "la distribución del gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao".

"De acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías hacia el día viernes de esta semana. Esto nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país", precisó.

En conclusión, los trabajos de reparación el los ductos de gas en Megantoni continúan presentando avances. El Gobierno realiza un monitoreo constante del mismo.