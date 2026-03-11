RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Emiten comunicado

Defensoría pide que retorno a clases presenciales se concrete en el más breve plazo: Minedu debe sustentar sus medidas

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo pidió al Minedu, evaluar medidas a tomar en un futuro, con proporcionalidad, para no afectar la educación de estudiantes.

Defensoría sobre retorno a clases presenciales
Defensoría sobre retorno a clases presenciales (Composición Exitosa)

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la disposición del Ejecutivo para que clases escolares retornen a la presencialidad en Lima y Callao ante la crisis energética. Al respecto, pidió que dicho regreso se realice en el más breve plazo, para garantizar la educación de estudiantes.

Medidas deben ser evaluadas con proporcionalidad

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado realizó una publicación en donde hace un llamado al Ministerio de Educación (Minedu) debido a las últimas medidas tomadas debido a la emergencia en el suministro de gas natural.

"Ante el reciente anuncio del Poder Ejecutivo sobre el retorno a clases presenciales en Lima Metropolitana y el Callao, la Defensoría del Pueblo exhorta a que dicho retorno se concrete en el más breve plazo, en resguardo del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes",, escribieron en sus redes sociales, este miércoles 11 de marzo.

En su comunicado, la Defensoría consideró "indispensable" advertir que cualquier medida que se tome a futuro, la cual implique restringir o suspender la presencialidad, se debería evaluar con "estricta razonabilidad y proporcionalidad", colocando como centro de interés a los estudiantes.

Al respecto, añadió que se deben tomar en cuenta las consecuencias que las decisiones tomadas por el Estado, generan no solo en el aprendizaje que reciben los niños, sino también en su bienestar, desarrollo emocional y permanencia en el sistema educativo.

Clases presenciales se retoman mañana 11 de marzo en Lima y Callao: Gobierno anuncia mejora de crisis del gas
Lee también

Clases presenciales se retoman mañana 11 de marzo en Lima y Callao: Gobierno anuncia mejora de crisis del gas

Virtualidad no ha superado problemas

Tomando en cuenta ello, pidió directamente al Minedu sustentar sus disposiciones en criterios objetivos, técnicos y jurídicamente suficientes, excluyendo toda actuación "arbitraria".  Según indicaron, se ha demostrado que la virtualidad reactiva problemas logísticos, tecnológicos y sociales que no han sido superados.

"Ello afecta con mayor intensidad a estudiantes en situación de vulnerabilidad, a aquellos con discapacidad o necesidades educativas especiales, y a familias que no cuentan con conectividad, dispositivos adecuados o condiciones mínimas para asegurar una educación remota de calidad", enfatizaron.

Inicio del año escolar está GARANTIZADO para el lunes 16 de marzo, anunció el Gobierno
Lee también

Inicio del año escolar está GARANTIZADO para el lunes 16 de marzo, anunció el Gobierno

"No se evidenció una relación directa"

De acuerdo a la Defensoría, no se habría evidenciado una relación directa y "suficientemente justiciada" entre el desabastecimiento de gas natural y la necesidad de disponer la virtualidad, a través de la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU; ello a pesar de que la premier Denisse Miralles detalló que la medida se dictó debido a que se necesitaba reducir el consumo del combustible.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Educación evaluar minuciosamente las medidas que se vayan a tomar en un futuro, las cuales incluyan una suspensión en la presencialidad de clases escolares.

Temas relacionados clases virtuales comunicado crisis energética Defensoría del Pueblo Minedu presencialidad

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA