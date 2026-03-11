RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¡Atención, jubilados! ONP iniciará el pago de pensiones a domicilio en Lima y Callao desde el 12 de marzo

La ONP iniciará el pago de pensiones a domicilio a los jubilados de Lima Metropolitana y el Callao. Sigue la presente nota para acceder a este método seguro de recepción de dinero.

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/03/2026

¡Atención jubilados! Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los adultos mayores, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) empezará a realizar desde este jueves 12 de marzo, el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio en Lima y Callao.

Es importante señalar que, para este mes de marzo, son 9 807 pensionistas los que se benefician con esta modalidad de entrega de dinero, conforme al Decreto Ley N.º 19990, y que ya empezó a hacerse efectiva de manera escalonada desde el último viernes 6 del presente mes.

¿Cómo solicitar la pensión a domicilio? 

El pago de pensión domiciliara se realizará del jueves 12 al sábado 21 de marzo. La solicitud para acceder al servicio de pago de pensiones a domicilio se hace a través de la plataforma onpvirtual.pe, realizando los siguientes pasos:

  1. Ingresa a onpvirtual.pe → opción "Cobro pensión""Quiero solicitar pago a domicilio".
  2. Completa tus datos con tu tipo y número de documento, clave virtual, correo y dirección.
  3. Las solicitudes presentadas entre el 7 de marzo y el 10 de abril serán programadas para el mes en mención.

Vale mencionar que hoy, miércoles 11 de marzo, es el pago virtual o presencial para los usuarios que tengan su primer apellido con las letras desde la "R" a la "Z

Cronogramas de visitas del personal de la ONP

De acuerdo con el Sistema Nacional de Pensiones, las visitas del personal de la ONP se llevarán a cabo en cuatro etapas, abarcando casi la totalidad de los distritos de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, tal como se detalla a continuación: 

  • Lima Sur: 12 y 13 de marzo: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.
  • Lima Norte: 14 al 16 de marzo: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.
  • Lima Centro: 17 al 19 de marzo: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.
  • Segunda visita: 20 y 21 de marzo: Para quienes no pudieron ser ubicados en la primera programación.

Finalmente, en caso de alguna consulta, puedes comunicarte a la central "ONP Te Escucha" llamando al (01) 634 2222, opción 1, en el siguiente horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

