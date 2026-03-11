Inician segunda etapa de trabajos en Megantoni: Monitoreos confirmaron que "no hubo derrame ni afectación"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno peruano, a través de sus redes sociales, informó que se ha iniciado la segunda etapa de trabajos de reparación de ductos de la empresa de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco, en el marco de la emergencia en el suministro de gas natural.

Reportan avances "concretos"

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Gobierno del Perú realizó una publicación en donde brinda breves detalles sobre los avances "concretos" que realiza el personal correspondiente para restablecer el servicio de GNV.

"Las labores para restablecer el suministro de gas continúan avanzando. Seguimos sumando esfuerzos para recuperar el servicio con seguridad, protegiendo a las familias y sosteniendo la economía del país", escribieron en sus redes sociales, este miércoles 11 de marzo.

En tal sentido, precisaron que se estarían sumando esfuerzos para proceder con la recuperación del servicio con total "seguridad". Es así que, ya se estaría iniciando la segunda etapa de trabajos de recuperación en Megantoni.

No se registraron derrames

Asimismo, informaron que la empresa TGP ha trasladado las tuberías necesarias hasta el punto clave KP43 para continuar con la reparación de los ductos que al romperse, generaron una fuga de gas, la cual terminó desatando una emergencia en el suministro del mismo.

Cabe mencionar que, de acuerdo al Gobierno, que está realizando un monitoreo diario sobre el tema, los estudios realizados confirmaron que no se produjo algún derrame ni afectación en el agua y suelo.

Las labores para restablecer el suministro de gas continúan avanzando. ✅ Seguimos sumando esfuerzos para recuperar el servicio con seguridad, protegiendo a las familias y sosteniendo la economía del país. #GobiernoPresente pic.twitter.com/PrQRAMxqPr — Gobierno del Perú 🇵🇪 (@GobiernoPeru_) March 11, 2026

Avances al 64% en Megantoni

Respecto a este tema, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), liderado por Ángelo Alfaro, brindó una actualización sobre los trabajos de reparación de ductos de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco.

"MINEM informó que los trabajos de reparación del gasoducto de Camisea registran un avance del 64% y que se realiza un monitoreo permanente de las labores que ejecuta la empresa TGP", detalló el MEF.

Por otra parte, de acuerdo a lo mencionado por el propio presidente de la República, José María Balcázar, el GNV volvería a los grifos a partir de este sábado 14 de marzo, tras la culminación de los arreglos de las tuberías de gas este viernes.

Tras este proceso "ordenado y responsable", el Ejecutivo espera que, para el domingo 15 de marzo, "la distribución del gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao".

En conclusión, los trabajos de reparación en los ductos de gas de TGP en Megantoni continúan su proceso, por lo que ya se ha iniciado la segunda etapa correspondiente.