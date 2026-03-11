José Antonio Kast juró como nuevo presidente de Chile para los próximos cuatro años

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 11/03/2026
El derechista José Antonio Kast juró este miércoles 11 de marzo como nuevo presidente de Chile para el período 2026-2030, convirtiéndose de esta manera, en el mandatario número 35 de la vida republicana del país.
En un ceremonia llevada a cabo desde el mediodía de Chile, el flamante mandatario asumió funciones en el Congreso Nacional de Valparaíso, luego recibir la banda presidencial y la piocha de O'Higgins por parte de su antecesor, Gabriel Boric.
Un nuevo giro en la política chilena
La ceremonia de transmisión de mando presidencial empezó a llegar a su momento cumbre cuando el presidente saliente le entregó los distintivos que enmarcan la presidencia de Chile a la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia, quien a los pocos segundo invistió a José Antonio Kast como nuevo mandatario del país.
El jefe de Estado de 60 años llega al Palacio de La Moneda en medio de una grave crisis migratoria que ha provocado niveles de inseguridad y delincuencia nunca antes visto por los chilenos, siendo esta problemática uno de sus principales objetivos a atender en su administración.
(Noticia en desarrollo...)