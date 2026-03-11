José Antonio Kast juró como nuevo presidente de Chile para los próximos cuatro años

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El derechista José Antonio Kast juró este miércoles 11 de marzo como nuevo presidente de Chile para el período 2026-2030, convirtiéndose de esta manera, en el mandatario número 35 de la vida republicana del país.

En un ceremonia llevada a cabo desde el mediodía de Chile, el flamante mandatario asumió funciones en el Congreso Nacional de Valparaíso, luego recibir la banda presidencial y la piocha de O'Higgins por parte de su antecesor, Gabriel Boric.

Un nuevo giro en la política chilena

La ceremonia de transmisión de mando presidencial empezó a llegar a su momento cumbre cuando el presidente saliente le entregó los distintivos que enmarcan la presidencia de Chile a la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia, quien a los pocos segundo invistió a José Antonio Kast como nuevo mandatario del país.

🔴 AHORA | #Cambiodemando 2026 por @biobio 🇨🇱



José Antonio Kast jura como el nuevo Presidente de la República de Chile. Gabriel Boric entregó la banda presidencial junto con la piocha de O'Higgins, símbolo del traspaso de mando.



👉 Sigue la cobertura del cambio de mando en... pic.twitter.com/nP01WXjNVS — BioBioChile (@biobio) March 11, 2026

El jefe de Estado de 60 años llega al Palacio de La Moneda en medio de una grave crisis migratoria que ha provocado niveles de inseguridad y delincuencia nunca antes visto por los chilenos, siendo esta problemática uno de sus principales objetivos a atender en su administración.

(Noticia en desarrollo...)