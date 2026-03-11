Magaly Medina revela las enormes ganancias que genera su canal de YouTube: "Así vamos en el podcast"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras compartir una reciente publicación en Instagram, Magaly Medina reveló las enormes ganancias que genera su canal de YouTube con Magaly Medina El Podcast, mostrando que la conductora no solo sigue siendo un referente en televisión, sino que también consolida su presencia en el mundo digital con enormes ganancias económicas.

Magaly Medina y sus enormes ganancias

La conductora de ATV publicó una imagen con las estadísticas de su canal de YouTube, donde se evidencia que el podcast superó los 2 millones de visualizaciones en un solo mes, un dato que sorprendió a sus seguidores y marcó el nivel de aceptación de su contenido.

La imagen compartida mostró que, además del alcance, el proyecto genera ingresos estimados en US$4.844,91, cifra que al tipo de cambio actual equivale aproximadamente a S/16.700.

Magaly Medina revela las enormes ganancias que genera su canal de YouTube

Estas cifras destacan la capacidad de Magaly Medina para adaptarse a nuevas plataformas y monetizar su contenido, demostrando que el éxito televisivo también puede trasladarse al ámbito digital.

Magaly Medina y su nueva etapa

Impulsada por el éxito de su canal, Magaly Medina anunció que dará un paso más allá: lanzará su propio programa de streaming.

Durante la emisión del 6 de marzo de Magaly TV, La Firme, la periodista adelantó detalles del proyecto, señalando que comenzará de manera modesta, desde su hogar y sin grandes inversiones.

"Así voy a empezar a streamear, chiquito nomás. Ahí en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía, no hay plata para cámaras, no hay plata para escenografías así rimbombantes, porque no hay, pues no hay, no hay", declaró Magaly Medina.

El antecedente de su podcast sirvió como ejemplo de autogestión y de cómo un proyecto digital puede crecer de manera orgánica.

"Yo lo hice sola, no lo hice con fulano, mengano. Lo hago modestamente, ahí chiquito, avanzando. Y claro, y tengo muy buenas visualizaciones", agregó, reflejando satisfacción por la respuesta positiva de su público.

¿De qué trata el podcast de Magaly Medina?

En su podcast, la 'Urraca' se muestra en una faceta totalmente diferente a la que se ve en Magaly Tv, La Firme. No hay entrevistas formales, sino conversaciones relajadas con personajes cercanos y figuras a las que aprecia. Y todo se graba desde su casa.

Así, Magaly Medina no solo ha consolidado su liderazgo en televisión, sino que ha demostrado que su canal de YouTube es una fuente de enormes ganancias, con más de 2 millones de visualizaciones al mes y un ingreso aproximado de US$4.844.