Paro nacional del 12 de marzo: Mototaxistas confirman que se sumarán a la protesta por alza de combustibles

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García, confirmó que su sector se sumará al paro nacional e indefinido convocado desde el 12 de marzo por el alza en el precio de los combustibles.

Piden ser incorporados en bono

En entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el líder de los mototaxistas explicó que se suman a la medida de fuerza y lo que piden con esta acción.

"Así es nos sumamos porque, como ya es de conocimiento público, el combustible es nuestra herramienta de trabajo, hoy enfrentamos altos precios, enfrentamos escasez, enfrentamos largas colas para abastecernos, mientras somos los mas perjudicados en nuestros ingresos. Lo único que pedimos al Estado es que al transporte menor evalúe medidas de apoyo frente a esta crisis", explicó.

Entre las exigencias al Ejecutivo, está el ser tomados en cuenta en el bono que se a anunciado solo para los taxistas, pues recordó que se reconoce a los mototaxistas como parte del transporte público.

"Es una medida de apoyo económico para todos los transportistas menores que también trasladamos al público durante todo el día laboral. Si, precisamente estamos hablando de un bono. Bueno, el taxista ha recibido un bono de 180 soles que resulta irrisoria por eso ellos también están exigiendo 800 soles y consideramos que sería justo. (...) [¿Cuánto piden?] 800 soles", indicó.

Razones de la medida

García resaltó que no todos los sectores están enfrentando de la misma forma esta crisis energética que sufre el país. Recordó que el transporte subsiste con el combustible porque es lo que le da el poder a sus herramientas de trabajo.

"Para nosotros los mototaxistas y para los transportistas en general, el combustible es una herramienta de trabajo. Un mototaxista vive del combustible, trabaja con el combustible y depende del combustible. Si el combustible escasea, eso nos obliga a pagar más y hacer largas colas", expresó.

Asimismo, recordó que sumado a este problema, los más de 800 mil mototaxistas de Lima y Callao trabajan para lograr pagar el cupo a las organizaciones criminales, que no perdonan ni por una crisis como la actual. Por lo que la recaudación para su hogares es aún menor a la que había.

