Paul Michael anunció el FIN DE SU RELACIÓN con Pamela López: "De común acuerdo"

Se acabó el amor, a través de un comunicado el cantante de salsa Paul Michael impactó al anunciar el fin de su relación con Pamela López. En su pronunciamiento, aclaró quen la decisión fue de mutuo acuerdo y que las causas de ello se mantendrán en privado.

El joven artista emitió un comunicado en el que anunció el fin de su rrelación con la influencer trujillana. Esto, luego de que se conozca que ella formará parte del reality de convivencia 'La Granja VIP'.

En la misiva publicada en su Instagram, indica que la decisión fue tomada tras "una reflexión serena y responsable por parte de ambos", en la cual priorizaron su "bienestar personal y el respeto mutuo".

"Deseo dejar en claro que los motivos de esta separación se mantendrán en el ámbito estrictamente privado. Asimismo, es importante señalar que esta decisión se ha tomado en buenos términos, manteniendo entre nosotros una relación cordial, basada en el respeto y la consideración que siempre nos hemos tenido", manifestó.

En tal sentido, le expresó buenos deseos a la aún esposa de Christian Cueva en su vida personal y en los proyectos que pueda emprender en el futuro. Y por último, exhortó a que no se realicen rumores al respecto.

"Agradezco la comprensión de quienes nos siguen y solicito, de manera especial, evitar cualquier tipo de especulación innecesaria sobre nosotros2, finalizó el popular 'Chalaquito'.

Noticia en desarrollo...