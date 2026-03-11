Bryan Reyna fue ofrecido a Alianza Lima, pero club íntimo lo rechazó por insólito motivo y terminó en la 'U'

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En plena efervescencia por los jales de la Liga 1, trascendió que ofrecieron a Bryan Reyna a Alianza Lima, pero los íntimos lo descartaron por un insólito motivo. Tras ese desplante, el peruano vestirá la camiseta de Universitario de Deportes y se incorporará formalmente al equipo merengue en los próximos días.

Alianza Lima dijo 'no' a Bryan Reyna

Según informó el periodista José Varela en el programa de YouTube Modo Fútbol, el entorno de Bryan Reyna acercó la propuesta a la directiva de Alianza Lima, pero el club decidió no considerarlo.

"Lo que he logrado de muy buena fuente, es que Bryan Reyna sí fue ofrecido a Alianza Lima por su entorno, pero no fue valorado, no fue considerado en Alianza Lima", indicó José Varela.

La razón principal del rechazo, explicó el integrante de Modo Fútbol, fue la presencia de dos futbolistas de calidad en la posición de extremo, por lo que no tenía sentido alterar la estructura del equipo ni desplazar a los jugadores que ya contaban con continuidad.

Bryan Reyna llegará a Universitario

Con el camino cerrado en Alianza Lima, Bryan Reyna tomó rumbo al clásico rival. El futbolista llegará a Universitario de Deportes desde Belgrano, club argentino donde tuvo pocas oportunidades para brillar. Su fichaje promete reforzar el ataque crema y aportar velocidad y desequilibrio por las bandas.

Bryan Reyna se suma a un plantel que apunta a competir con fuerza en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Bajo la dirección de Javier Rabanal, se espera que tenga más minutos para demostrar su talento y recuperar protagonismo en el fútbol peruano.

De concretarse su llegada, Bryan Reyna se sumaría a la línea ofensiva de Universitario de Deportes, junto a Álex Valera, Lisandro Alzugaray, José 'Tunche' Rivera, Miguel Silveira y Sekou Gassama.

¿Dónde jugó Bryan Reyna?

Esta es la lista completa de los equipos que ha defendido Bryan Reyna a lo largo de su carrera:

Academia Cantolao (Perú)

Mallorca (España)

Toledo (España)

Club Deportivo Alcoyano (España)

Barakaldo CF (España)

Las Rozas CF (España)

Alianza Lima (Perú)

Club Atlético Belgrano (Argentina)

Así, el periodista José Varela confirmó que Bryan Reyna estuvo cerca de regresar a Alianza Lima, pero el club íntimo rechazó su fichaje debido a la abundancia de jugadores en su puesto, cerrando así la puerta a su retorno. El peruano, entonces, continuará su carrera en Universitario de Deportes, donde buscará consolidarse y aportar al equipo crema.