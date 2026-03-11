Fatal accidente en Panamericana Sur dejó a un reciclador fallecido y al menos 7 pasajeros heridos

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito se reportó en plena Panamericana Sur, a la altura del distrito de San Bartolo. Producto del accidente, una persona perdió la vida y al menos siete quedaron heridos, por lo que fueron trasladados al Hospital de Villa El Salvador.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por Agencia Andina, el accidente se reportó en horas de la mañana de este miércoles 11 de marzo, exactamente en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur.

Todo ocurrió cuando una miniván de color gris, la cual realizaba el servicio de colectivo, frenó abruptamente para evitar atropellar a un reciclador que intentaba cruzar dicha vía. El varón trasladaba un costal de rafia que contenía botellas de plástico.

En tal sentido, testigos señalaron que la unidad vehicular fue impactada por la parte posterior por un bus interprovincial que transitaba por la misma vía. Según informaron, la miniván llevaba al rededor de 10 pasajeros a bordo.

Tras el fuerte impacto, la miniván perdió el control y atropelló al reciclador; posteriormente dio al menos dos vueltas de campana quedando gravemente dañado. El parabrisas resultó destruido.

PNP restringió tránsito vehicular

Cabe mencionar que, producto del accidente, el reciclador falleció de forma instantánea y por otro lado, los pasajeros de la miniván resultados heridos; entre ellos ha algunos menores de edad. Los afectados fueron trasladados al Hospital de Villa El Salvador.

Hasta el lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) con la finalidad de realizar las diligencias correspondientes. De tal modo, restringieron el tránsito vehicular en sentido norte a sur. Además, se espera la llegada de representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver.

Minsa emite comunicado sobre accidente

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó un comunicado, en donde brindó detalles sobre las acciones que se han tomado para atender este accidente. Según precisó, se movilizaron dos ambulancias a la zona de los hechos.

"Ante el reporte de un accidente de tránsito en el km 48 de la Panamericana Sur; el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), movilizó de inmediato dos ambulancias y mantiene una unidad en alerta para brindar atención médica oportuna a las personas afectadas", escribieron en sus redes sociales, este miércoles 11 de marzo.

🔴 #AHORA | Ante el reporte de un accidente de tránsito en el km 48 de la Panamericana Sur; el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), movilizó de inmediato dos ambulancias y mantiene una unidad en alerta para brindar atención... pic.twitter.com/VLeDPSizHA — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 11, 2026

Para concluir, el Minsa indicó que la unidad de alerta reforzará la capacidad de respuesta en caso se requiera mayor intervención tras el fatal accidente que dejó varios heridos y un recolector fallecido.