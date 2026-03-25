¿Eres miembro de mesa? Conoce AQUÍ cuáles son las tareas designadas para este 12 de abril

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó cuáles son las tareas designadas para los miembros de mesa con el fin de que lleguen más informados para los comicios a realizarse este 12 de abril.

¿Qué deben hacer los miembros de mesa?

A menos de un mes de los próximos comicios, el rol de los miembros de mesa es clave. Por ello, ONPE informa cuáles son las funciones que realizarán los ciudadanos sorteados para cumplir con este deber.

La especialista en educación electoral de la ONPE, Alexandra Velasque, indicó que se presentó un cambio normativo para los próximo comicios con lo cual ya no serán seis miembros sino nueve los que conformen cada mesa de sufragio.

Por cada mes de sufragio, se contará con presidente, secretario y tercer miembro. En el caso del presidente es quien conducirá todo el proceso electoral y de la cédula de sufragio. Indicó, además, que el inicio de funciones comienzan a las 6 de la mañana, hora en que se comienza con la instalación.

Posterior a ello, cuando ya hayan llegado los nuevos ciudadanos sorteados, el personal de ONPE entregará una caja con tres paquetes: útiles de escritorio, de instalación y de escrutinio. Dentro de los materiales se encuentran las cédulas de sufragio las cuales deben ser la misma cantidad de la lista de electores por mesa.

Los ciudadanos sorteados deberán firmar una lista de asistencia, de forma digital o manual. Además, los miembros pueden verificar si afuera de la aula se coloque la lista de electores y la colocación de otros materiales como la cabina de votación.

Con todo ello realizado, ya se podría dar paso para que los miembros de mesa puedan iniciar con el sufragio. Estos ciudadanos son los que votan primero. De esta forma, se culmina con la primera etapa de instalación de mesa.

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