¡Atención! Tramita tu DNI GRATIS este sábado 28 de marzo en esta municipalidad

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña gratuita para acceder al DNI electrónico se realizará este sábado 28 de marzo dando la opción para que ciudadanos puedan solicitar este importante documento de identidad. Conoce a dónde acudir para obtener este beneficio.

Campaña de DNI gratuita

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece durante este 2026 diversas campañas con el fin de facilitar la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI). Con estas, se busca que todos los ciudadanos peruanos obtengan facilidades para tramitar esta cédula obligatoria.

Ante ello, la Municipalidad Distrital de Lurín anunció que este sábado 28 de marzo una nueva campaña gratuita beneficiará a los ciudadanos peruanos.

Esta invitación está dirigida para los menores de edad desde los 0 hasta los 17 años, actividad que se realizará en el polideportivo municipal de Lurín, zona B. Se precisa que esta campaña se realizará desde las 9:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Se recomienda que los ciudadanos que decidan acudir, asistan desde temprano pues la atención se realizará desde orden de llegada y solo se cuentan con 100 cupos.

DNI electrónico gratis para este sábado 28 de marzo

¿Qué trámites se podrán realizar?

Durante el horario de atención, los ciudadanos pueden acudir a realizar diversos trámites relacionados al DNI. Entre ellos se encuentran:

Trámite de renovación de DNI

Rectificación de datos

Foto gratis (no es necesario acudir con fotografía)

Por otro lado, se indica que para agilizar el trámite, los solicitantes deberán acudir con los siguientes requisitos para poder realizar los trámites.

Copia de DNI de la madre y el menor de edad

Copia de recibo de agua y luz. Este documento se necesita solo para cambio de domicilio

Acta de nacimiento en caso de ser recién nacido.

Cómo realizar trámites desde la virtualidad?

Reniec busca que más ciudadanos se animen a realizar diversos trámites desde la virtualidad, sobre todo, por la característica de este contexto. Conoce aquí como puedes obtener el DNI 3.0 el cual luego tendrías que recoger presencialmente.