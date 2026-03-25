Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur: Motociclista y camioneta colisionan en intersección

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se registró en el cruce de las avenidas Surco con la Vía Expresa Sur durante la mañana de este miércoles 25 de marzo. El choque involucró a una motocicleta con una camioneta las cuales impactaron tras la maniobra del vehículo menor al intentar ingresar hacia la vía rápida.

Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur

Los accidentes de tránsito parecen no terminar. A plena luz del día, el impacto de una motocicleta con una camioneta en el cruce de la avenida Surco con la Vía Expresa Sur pudo terminar en tragedia.

Exitosa accedió a las cámaras de seguridad en donde se registraron el impacto entre los dos vehículos. En primer lugar, se observa que el motociclista intenta ingresar al cruce entre las dos avenidas por la vía auxiliar.

Es ahí cuando de pronto, una camioneta de color rojo que circulaba por la vía principal llega hacia la intersección e impacta contra el motociclista en su intento de cruzar hacia la otra vía. El chofer del vehículo no habría percatado el cruce del motociclista terminando por embestirlo.

Al momento de registrarse el choque, la camioneta intentó girar hacia la izquierda ingresando hacia el descampado en donde se encontraba un semáforo el cual terminó por caer. Esta señal de tránsito es de vital importancia en la zona debido a que regula el tráfico a favor de los vecinos y estudiantes de la zona. Frente al lugar del choque se encuentra el colegio Santa Teresita.

Afortunadamente, un inspector de tránsito de la Municipalidad de Surco se encontraba en la zona lo que propició que el rescate de los afectados se vea agilizada. Posteriormente, personal de la Municipalidad de Lima llegaron hacia el lugar para recoger los escombros producto de este choque.

Durante el recojo de los escombros, el tránsito en la zona se vio interrumpido. Al menos tres orientadores intentaron agilizar a los vehículos para que pudieran trasladarse hacia sus destinos.

Último accidente ocurrió en la misma intersección

El pasado 6 de marzo, un camión 'pick up' atropelló a un motociclista cuando se encontraba transitando en la misma intersección. Producto del impacto, el motociclista fue auxiliado de emergencia.

Desde la inauguración parcial de la Vía Expresa Sur en setiembre del 2025, ya se han registrado al menos tres casos de accidente vehicular de los cuales uno de ellos causó la muerte de una adulta mayor.

Posterior a tal accidente, la Municipalidad de Lima anunció la instalación de puentes peatonales y señalética, tras las protestas de los vecinos de la zona por los continuos casos registrados.