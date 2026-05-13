Donald Trump reaviva la polémica al pintar a Venezuela como el "estado 51" de EE.UU

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Donald Trump volvió a generar controversia internacional luego de compartir una imagen en sus redes sociales donde Venezuela aparecía convertida simbólicamente en el "Estado 51" de Estados Unidos. La publicación mostró el mapa venezolano cubierto con los colores y las estrellas de la bandera estadounidense, provocando sorpresa, indignación y miles de comentarios en distintos países de Latinoamérica y otras partes del mundo.

Trump pone a Venezuela como parte de Estados Unidos

La imagen no estuvo acompañada de mayores explicaciones, pero bastó una breve frase para encender el debate político y mediático. Muchos usuarios interpretaron el mensaje como una provocación directa hacia Venezuela, mientras otros consideraron que se trataba de una estrategia para volver a captar atención internacional. En pocas horas, la publicación se volvió viral y fue compartida por miles de personas en plataformas digitales.

La polémica tomó aún más fuerza porque días antes Trump había deslizado la posibilidad de integrar a Venezuela como parte de Estados Unidos. Aunque no existe ninguna propuesta formal ni mecanismo legal para concretar algo así, sus declaraciones fueron tomadas con preocupación por diversos sectores políticos y diplomáticos. Para muchos analistas, el mensaje refleja la tensión que continúa existiendo entre Washington y Caracas.

Trump coloca a Venezuela como estado 51 de EE.UU.

El tema también reavivó las discusiones sobre la influencia estadounidense en América Latina y sobre el delicado escenario político que vive Venezuela desde hace varios meses. La situación del país sudamericano sigue siendo observada de cerca por la comunidad internacional debido a sus cambios internos, sus recursos naturales y el impacto regional de sus conflictos políticos y económicos.

Desde Venezuela, distintas autoridades rechazaron cualquier idea relacionada con una anexión y defendieron la soberanía nacional. Mientras tanto, la publicación de Trump continuó generando reacciones divididas entre quienes lo tomaron como una simple provocación mediática y quienes consideran que este tipo de mensajes alimentan aún más las tensiones políticas en la región.

La captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro marcó uno de los episodios más tensos y comentados de la política reciente en América Latina. El operativo, ejecutado por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, generó incertidumbre en Venezuela y provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del país. Desde entonces, el escenario político venezolano cambió radicalmente.

Según diversos reportes internacionales, Maduro fue detenido durante un despliegue militar realizado en Caracas y posteriormente trasladado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones relacionadas con narcotráfico y otros delitos federales. La noticia causó conmoción entre los ciudadanos venezolanos, mientras miles de personas seguían los acontecimientos a través de redes sociales y transmisiones internacionales.

Tras la captura, Venezuela entró en una etapa de fuerte tensión política y diplomática. Diversos sectores comenzaron a debatir el futuro del país, mientras surgieron nuevas figuras en el poder y crecieron las presiones internacionales. Este contexto también sirve para entender la reciente polémica generada por Donald Trump, quien volvió a colocar a Venezuela en el centro del debate al llamarla el "Estado 51" de Estados Unidos.