Cercado de Lima: Taxista se salva de milagro tras caer con su auto en acceso peatonal de la Estación Central

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte accidente de tránsito registrado esta madrugada en el Cercado de Lima dejó al borde de la tragedia a un taxista por aplicativo, cuyo vehículo terminó cayendo varios metros dentro de un acceso peatonal de la estación central del Metropolitano. El hecho ocurrió en plena vía del centro de la capital y generó gran alarma.

El siniestro se produjo a la altura de la cuadra dos de la avenida Paseo de la República, cuando el conductor habría intentado maniobrar tras ser cerrado por un vehículo deportivo. La unidad perdió el control, impactó contra una estructura de protección y terminó incrustada en el acceso peatonal del sistema Metropolitano de Lima, en la Estación Central.

Taxista sufre accidente en Cercado de Lima

A pesar de la violencia del impacto, el conductor identificado como Albert Villalobos logró sobrevivir. El taxi cayó varios metros por debajo del nivel de la vía, quedando atrapado en la estructura. Personal de emergencia llegó rápidamente en una ambulancia para atenderlo en el lugar debido a los golpes y contusiones que presentaba.

"Y venía acá y él venía atrás y cuando veo él me está cerrando y me chocó. Yo venía de venía de Paseo de La República, pero ese carro inmensamente corría una velocidad. Medio frené para irme, pero igual me dio (...) sólo tengo un golpe aquí y me han mandado un analgésico, pero no me he lastimado la espalda de la columna. Estaba retornando a casa porque estaba con mi último servicio, estaba sin pasajeros", declaró el conductor tras el accidente.

Mientras se realizaban las labores de auxilio, familiares del taxista y el conductor del otro vehículo involucrado llegaron a la zona. Ambos conductores fueron trasladados a la Comisaría de Cotabambas para esclarecer lo ocurrido, mientras la Policía y la ATU aseguraron el área para evitar riesgos a los usuarios.

🔴🔵 Cercado de Lima: Taxista se salva de milagro al caer en acceso peatonal del Metropolitano.



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Horas después, la unidad siniestrada aún permanecía en el lugar a la espera de una grúa, logrando ser retirada aproximadamente a las 5:20 de la mañana. Hasta el momento, no se ha confirmado si el acceso peatonal de la Estación Central será habilitado en las próximas horas.

Es así que, el accidente pudo terminar en tragedia en una de las zonas más transitadas del Cercado de Lima, pero el conductor logró sobrevivir pese a la caída y el fuerte impacto. El caso vuelve a poner en debate la seguridad vial en avenidas de alta velocidad y la protección de accesos peatonales del sistema Metropolitano, especialmente en horas de la madrugada.