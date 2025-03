"¡Es un terremoto!": Nicolás Lúcar y otros conductores de TV reaccionaron al fuerte sismo de 5.0 en Lima

03/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sismo ocurrido hoy, lunes 3 de marzo, sorprendió a más de uno en Lima. Al promediar las 10:18 de la mañana, el fuerte temblor de 5.0 grados en la escala Richter fue registrado mientras diversos medios de comunicación transmitían sus programas en vivo. Uno de los más impactantes ocurrió en las instalaciones de Exitosa, cuando Nicolás Lúcar se encontraba conduciendo 'Hablemos Claro'.

Nicolás Lúcar fue sorprendido por el fuerte sismo

"Tenemos un temblor, no, ¡esto es un terremoto! ¿Parece o no? No, sí es", manifestó el periodista de Exitosa, mientras mantenía la calma a pesar de la fuerte intensidad que remeció el set. En pocos segundos, el movimiento telúrico parecía culminar, por lo que Lúcar, mostrándose sereno, recurrió a la información oficial para constatar lo ocurrido en la capital.

"Hay que ir hacia los lugares seguros, porque no sabemos si van a haber réplicas. Ha sido muy, muy fuerte", recomendó el conductor de 'Hablemos Claro', mientras se esperaba los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Conductores de TV reaccionan a temblor de 5.0

Sin embargo, este repentino suceso también sorprendió a otros programas de la televisión peruana. Por ejemplo, el set de 'América Hoy' también sintió en vivo el remezón del sismo 5.0, por lo que sus conductores, Ethel Pozo, Edson Dávila, Janet Barboza y Milett Figueroa, pidieron calma a la población mientras la incertidumbre invadía al equipo.

"Hay un tremendo temblor, ¿vamos evacuando?" manifestó Ethel, mientras sus compañeros intentaban tranquilizarla para no entrar en desesperación. "Guarden la calma. Mantenemos la calma, por favor. En sus hogares, pónganse en una columna, con mucho cuidado", expresaron muy tranquilamente 'Giselo' y la 'Rulitos'.

El programa 'Arriba Mi Gente' también presentó algunos inconvenientes durante la emisión de este lunes 3 de marzo. Supero el fuerte temblor, Fernando Díaz, presentador del magazine, se refirió a lo ocurrido durante la mañana, e indicó que muchas personas en las plataformas digitales ya estaban comentando al respecto.

"Seguramente todas las personas en casa han podido sentir este movimiento sísmico. Ya empieza a viralizarse los testimonios en redes sociales, están contando cómo vivieron el sismo", manifestó en vivo.

Fernando Díaz en 'Arriba Mi Gente'. Fuente: Latina.

Por otro lado, programas de streaming también presentaron sustos durante sus emisiones en vivo. Uno de ellos fue el formato 'Nadie se salva', en donde su conductor, Gabriel Calvo, no dudó en ponerse a buen recaudo, por lo que salió corriendo del set.

Así, el fuerte temblor de 5.0 registrado en Lima sorprendió a varios conductores de la televisión peruana. Por su parte, Nicolás Lúcar no fue ajeno a reaccionar al impactante movimiento telúrico.